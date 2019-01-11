"KOBİ'lere sağlanan destek üretim, istihdam ve ihracat olarak dönecek"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomideki can damarlarını oluşturan KOBİ’lere sağlanan her türlü desteğin üretim, istihdam ve ihracat olarak mutlaka geri döneceğini belirtti.

Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, KOBİ Değer Kredisi ile 13 banka tarafından Kredi Garanti Fonu destekli olarak ihracat ve imalat sektörlerine 1 milyon liraya kadar, diğer sektörlerde ise 500 bin liraya kadar toplam 20 milyar lira destek verileceğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın reel sektöre yönelik destek açıklamasının ekonomiyi canlandıracağına dikkati çeken Akıncı, şunları kaydetti:

"KOBİ’lerin krediye daha kolay ulaşımına katkı sağlayacak olan yeni destek paketi ekonomik aktiviteleri canlandıracak. Ülkemizde işletmelerin yüzde 90’lık bir bölümü KOBİ’lerden oluşmakta. KOBİ’ler aynı zamanda toplam istihdamın ve üretimin de yarısından fazlasını tek başına karşılamakta. Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomideki can damarlarını oluşturan KOBİ’lere sağlanan her türlü destek akabinde üretim, istihdam ve ihracat olarak mutlaka geri dönüş yapacaktır. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından yeni ekonomi yılının hemen başında açıklanan, ihracat ve imalat sektörlerine 1 milyon lira diğer sektörlere ise 500 bin liraya kadar toplam 20 milyar lira destek sağlayan paketi son derece olumlu buluyor, destek kredisinin üyelerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."