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"KOBİ'lere ve Girişimcilere Sağlanan Destek ve Finans Olanakları" paneli

- TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin: - "Türk KOBİ'lerini dünyadaki diğer KOBİ'lerle mücadele edebilecek güçlü KOBİ'ler haline getirmemiz gerekiyor. Genel hedefimiz bu olmak zorundadır"

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Nezih Kuleyin, "Türk KOBİ'lerini dünyadaki diğer KOBİ'lerle mücadele edebilecek güçlü KOBİ'ler haline getirmemiz gerekiyor. Genel hedefimiz bu olmak zorundadır." dedi.

Kuleyin, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO) düzenlenen "KOBİ'lere ve Girişimcilere Sağlanan Destek ve Finans Olanakları" panelinde yaptığı konuşmada, TOSYÖV'ün Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) kuruluşunda yer aldığını söyledi.

Türk KOBİ'lerinin uluslararası alanda rekabet edebilecek duruma gelmesi gerektiğini dile getiren Kuleyin, şöyle konuştu:

"Sanayi 4.0 ve toplum 5.0 gibi bütün diğer kalkınma modelleri, gelişmiş ülkelerin modelidir. Bizim bu ülkelerden farkımız var. Sanayi 4.0 olgusunu ortaya atan Almanya ile aramızda bir fark var. Yine Japonya ile farkımız var. Bu ülkelerin nüfusları artmıyor. Bu ülkelerin genç nüfusları yok. Dış ticaretleri fazla veriyor, açık vermiyor. Bunlar sanayi gelişimlerini doğru tamamlamışlar. Oysa biz, bütün bunlardan farklılık gösteriyoruz. Bizim yapmamız gereken yeni bir kalkınma modelidir."

Türkiye'nin rekabetçi yerli üretimi gerçekleştirmesi gerektiğini vurgulayan Kuleyin, "Türk KOBİ'lerini dünyadaki diğer KOBİ'lerle mücadele edebilecek, güçlü KOBİ'ler haline getirmemiz gerekiyor. Genel hedefimiz bu olmak zorundadır." diye konuştu:

Kuleyin, TOSYÖV'ün bir başka hedefinin de Türkiye'deki iş etiği ve ahlakının geliştirilmesi olduğuna dikkati çekti.

İş ahlakı olmadığı takdirde hiçbir yapılanın öneminin olmadığını ifade eden Kuleyin, şunları kaydetti:

"Ortada milyonlarca karşılıksız çekin olduğu, teslimat dönemlerinde sözlerin tutulmadığı ve hiç kimsenin kimseye güvenmediği bir iş ortamı hiçbirimizi bir yere götürmez. Onun için önümüzdeki hafta Ankara'da 'Etik İş' konferansımız var. Bunu da buradan duyuruyorum. Ahlaklı bir toplumun, kalkınmanın en temel aracı olacağına inanıyorum. İş etiğinin de en önemli kaygılarımızdan biri olacağını düşünüyorum. Bütün bunları gerçekleştirirsek, KOBİ'lere sağlanan finans olanaklarının hepimizin işini daha da büyüteceğine inanıyorum."

Toplantıya, Afyonkarahisar Belediye Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, panelistler ve çok sayıda KOBİ temsilcisi katıldı.


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