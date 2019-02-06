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KOBİ'lerin alacaklarına devlet destekli güvence

- ASO Başkanı Nurettin Özdebir: - "KOSGEB ile birlikte gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle KOBİ'ler uygun maliyetle alacaklarını sigorta ettirebilecek. Zor rekabet ortamında daralan kar marjlarıyla ayakta kalmaya çalışan KOBİ'lerimiz için önemli bir sistem"

KOBİ'lerin alacaklarına devlet destekli güvence
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ANKARA (AA) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile birlikte gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle KOBİ'lerin alacaklarını uygun maliyetle sigorta ettirebileceklerini belirterek, "Zor rekabet ortamında daralan kar marjlarıyla ayakta kalmaya çalışan KOBİ'lerimiz için önemli bir sistem." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamada, oda tarafından düzenlenen "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Bilgilendirme Toplantısı" ile sanayicilere sistemin işleyişi hakkında bilgi verildiği bildirildi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in toplantıda yaptığı konuşmada, sanayicilerin, özellikle de KOBİ'lerin en büyük sorunlarının uzun vadeler ve teminatsız alacaklar olduğunu aktardığı belirtildi.

Artık 120 günlük vadelerin peşin kabul edildiği bir noktaya gelindiğine dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Çek alıyorsunuz 4 ay sonrasına, üzerinde karekod da var. Firma sağlam gözüküyor ama bakıyorsunuz 3 gün sonra konkordato talebinde bulunmuş. Bu durumda küçük ölçekli firmalar büyük sıkıntıya giriyor. KOSGEB ile birlikte gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle KOBİ'ler uygun maliyetle alacaklarını sigorta ettirebilecek. Zor rekabet ortamında daralan kar marjlarıyla ayakta kalmaya çalışan KOBİ'lerimiz için önemli bir sistem. Dünyada bu işi yapan sigorta şirketlerinin bile çok beğendiği bu yeni sistemin başarılı olmasını diliyorum."

Toplantıya, Özdebir'in yanı sıra Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası Müdürlüğü Direktörü Ali Sertaç Canal ve çok sayıda ASO üyesi sanayicinin katıldığı da kaydedildi.

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