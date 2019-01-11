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"KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanı artacak"

- Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: - "(KOBİ Değer Kredi Paketi) KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanı artarken, sanayimize bir hareket gelecek"

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredi Paketi ile KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanı artarken, sanayiye hareket geleceğini bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, yeni açıklanan KOBİ Değer Kredi Paketi ile imalatçı ve ihracatçı firmalara önemli bir kaynak sağlandığını belirterek, ihracat ve üretim yapan sanayicilere öncelikle 1 milyon lira, aylık 1,54 faiz ve 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli kredi imkanı sağlandığını anımsattı.

"KOBİ'lerin krediye ulaşma imkanı artarken, sanayimize bir hareket gelecek." ifadelerini kullanan Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ve 13 bankanın katılımı ile uygulamaya geçen KOBİ Değer Kredisi destek paketinden yıllık cirosu 25 milyon liranın altındaki KOBİ'ler faydalanacak ve uygun şartlarda finansman desteği sağlanacak. Kredi ile imalat ve ihracat sektöründeki işletmelere azami 1 milyon lira, diğer ticaret ve hizmet sektöründeki firmalara da azami 500 bin liralık kredi verilecek. Söz konusu kredi paketinin KOBİ'lerle birlikte 40 bine yakın işletmeye verilecek olması reel sektörde olumlu karşılandı. Bu sayede krediye ulaşma imkanı hem arttı hem de kolaylaştı. Enerji ve istihdam alanlarının peşi sıra uygulamaya konan bu kredi desteği ile 2019'a umutlu başladık. KOBİ Değer Kredi Paketi için emeği geçenlere teşekkür ediyorum."


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