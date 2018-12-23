İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Armut.com verilerine göre, KOBİ'lerin yüzde 42'si 2018 yılında işlerini büyütürken, yüzde 67'si 2019 yılının daha iyi geçeceğini düşünüyor.



Türkiye'de istihdamın yaklaşık yüzde 75,8'ini oluşturan KOBİ'lerin, 2018 yılı ölçümlemesi ve 2019 yılı öngörülerini belirlemek için bir araştırma yapan Armut.com, sonuçları AA muhabiri ile paylaştı.

Toplam 55 ilden 2 bin 562 KOBİ'nin yanıt verdiği araştırma sonuçları, KOBİ'lerin 2019 yılından umutlu olduğunu gösteriyor.

Buna göre, araştırmaya katılan hizmet verenlerin yüzde 67'si 2019 yılının daha iyi geçeceğini ya da değişiklik olmayacağını düşünüyor.

Gelecek yıla daha karamsar bakanların oranı yüzde 33'de kalırken, 2019'un daha iyi geçeceğini düşünenler arasından toplanan cevaplarda, ülke ekonomisinin 2019'da gelişeceğini düşünenler, kur dalgalanmalarının azaldığına dikkat çekenler ve Armut üzerinden aldığı iş fırsatları arttığı için önümüzdeki yılın da daha iyi geçeceğini düşünenler çoğunlukta bulunuyor.





- "KOBİ'lerin yüzde 42'si 2018 yılında işlerini büyüttü"







Katılımcıların yüzde 42'si 2018 yılında işlerini büyüttüğünü belirtirken, 2018 yılında işindeki değişimi daha çok müşteri kazanmak, yeni ekipman/araç almak, yeni mağaza açmak, yeni sektörlere giriş yapmak ve Armut’tan aldığı işlere gelen referanslarla yeni müşteriler kazanmak olarak anlatan KOBİ'ler, işlerindeki değişim ve gelişimden memnun olduklarını bildirdi.

Verilere göre, araştırmaya katılan KOBİ'lerin yüzde 91'i yaptığı işi seviyor.

Yaptıkları işte onları en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda ise KOBİ'ler, müşteri memnuniyeti sağlamak, üretebilmek, bunları müşterilerle paylaşabilmek, yeni insanlarla tanışmak, çevresini genişletmek, kendi işinin sahibi olmak, müşterilerin mutlu anlarını paylaşmak, hayatlarına mutluluk katmak ve kendilerini işleri sayesinde geliştirebilmek gibi yanıtlar verdi.

KOBİ'lerin sektörde en çok zorlandıkları konular arasında, yeni müşterilere ulaşmak öne çıkıyor.

Bunu, ekonomik değişiklikler ve rekabet izlerken, yaptıkları işten mutlu olmadığını belirten yüzde 9'luk grup, en çok zorlandıkları konuları kalifiye eleman bulamamak, ekonomik belirsizlik ve kalite yerine fiyat odaklı müşteriler olarak açıklıyor.





- Kadınlar erkeklere göre daha umutlu





Cevapların kadın erkek dağılımında nasıl değiştiği incelendiğinde kadınların erkeklerden daha umutlu olduğu görülüyor.

Kadınların yüzde 25'i 2019’un daha kötü geçeceğini düşünürken, erkeklerde bu oran yüzde 35.

İşlerini büyüten KOBİ'lerde kadınların cevapları incelendiğinde yüzde 45'inin 2018 yılında işlerini büyüttüğü görülüyor.

Yaş dağılımına bakıldığında ise işini en çok büyütenlerin yüzde 45 ile 25-34 yaş arasındaki katılımcılar olduğu görüldü.