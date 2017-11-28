"KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" buluşmaları

KOCAELİ (AA) - Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Faktoring Sektör Kurul Başkanı Çağatay Baydar, "Sektör bu yılın ilk 9 ayında 102,5 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Bunun yaklaşık 5 milyar doları ihracat işlemleri. Yıl sonunda geçen yıla göre işlem hacmimizi bir aksilik olmazsa yüzde 20 dolayında artırarak 140 milyar liralık bir hacim yakalayacağımızı umuyoruz." dedi.

Finansal Kurumlar Birliği tarafından KOBİ'lere destek olacak finansman yöntemlerini anlatmak amacıyla düzenlenen "KOBİ'lerle Güçlü ve Güvenli Yarınlara" paneli, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Burhan Kasım Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panelde, Kocaeli'nin Türkiye ekonomisindeki yeri hakkında bilgi veren Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, imalat sanayinin yüzde 13'ünün Kocaeli'de toplandığına dikkati çekerek, Türkiye toplam vergi gelirleri sıralamasında İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü sırada yer alan kentin toplam 14 OSB ve 32 limana sahip olduğunu belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Kocaeli'nin sanayinin başkenti konumunda olduğunu vurgulayarak, "KOBİ'ler ve sanayicilerle güzel bir iletişimimiz var. Kocaeli'de çevreyi sanayiye, sanayiyi çevreye feda etmiyoruz. Havamız, suyumuz, toprağımız temiz olmalı. İzmit Körfezi'ni kısa sürede temizledik. Marmara Denizi'nin en temiz yeri artık İzmit Körfezi. Kocaeli’yi yaşanabilir bir kent haline getirdik." diye konuştu.

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer ise Kocaeli'nin ağır sanayisiyle Türkiye'nin lokomotifi olduğunun altını çizerek, "Yabancı yatırımcının da ilgisini çeken bir kentiz. Biz kurum olarak KOBİ'leri temsil ediyoruz. Hiçbir teşvikin verilmediği bir il olarak önemli sıkıntılarımız var. Şehirde 45 bin işletme ve 654 bin çalışanımız var. KOBİ'lerimizin daha faza alternatif finansman kaynaklarına ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy da Kocaeli ekonomisinin içinde sanayinin payının yüzde 51 olduğunu belirterek, "2 bin 500 üyemiz var, 274'ü yabancı sermaye. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşundan 80'i Kocaeli'de. Son dönemde hükümetimiz tarafından çeşitli tedbirler alındı. Sanayinin ağırlıklı ihtiyacı kısa vadeli finansmanı uzun vadeye yayabilmek." ifadelerini kullandı.

- "Kocaeli faktoring işlemlerinde ikinci sırada"

FKB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cantekin, panelde yaptığı konuşmada, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri olarak KOBİ'ler ağırlıklı olmak üzere 2,5 milyon müşteri sayısına ulaştıklarını söyledi.

Söz konusu üç sektörün, eylül ayının sonu itibariyle reel sektöre 115 milyar lira finansman sağladığını belirten Cantekin, Finansal Kurumlar Birliği olarak Türkiye'deki finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve üyeleri tarafından sağlanan alternatif finansman olanaklarının kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kocaeli'nin faktoring sektöründeki konumu hakkında bilgi veren FKB Faktoring Sektör Kurul Başkanı Çağatay Baydar ise sektörün ilk 9 aylık verilerine göre, Kocaeli'nin faktoring işlemleri sıralamasında ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Kocaeli'nin GSMH katkısının yüzde 3,6 iken faktoring cirosundaki payının yüzde 15 olduğuna dikkati çeken Baydar, "Buradan da anlaşılacağı üzere, Kocaeli'nin GSMH'ye katkısının çok üstünde faktoring payı var. Ancak detaya indiğimizde bu işlemlerin önemli bir ağırlığının büyük sanayi kuruluşu olduğunu görüyoruz. Kocaeli'deki KOBİ'lerimiz henüz faktoring hizmetlerinden yeterli düzeyde faydalanamıyor, ürünlerimizi tanımıyor. Genel olarak bu tablo İstanbul dışında tüm Anadolu illerimiz için benzerlik gösteriyor." şeklinde konuştu.

- "İşlem hacmi 102,5 milyar liraya ulaştı"

Baydar, 11 yıldır BDDK gözetiminde olan faktoring sektörünün şu anda 61 şirket ile çoğunluğu KOBİ'lerden oluşan 500 bin firmaya hizmet verdiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektör, bu yılın ilk 9 ayında 102,5 milyar lira işlem hacmine ulaştı. Bunun yaklaşık 5 milyar doları ihracat işlemleri. Yıl sonunda geçen yıla göre işlem hacmimizi bir aksilik olmazsa yüzde 20 dolayında arttırarak, 140 milyar liralık bir hacim yakalayacağımızı umuyoruz. Sektörümüz yaklaşık 36 milyar liralık aktif büyüklüğü, 5,5 milyar liralık öz kaynağı, 4 bin 755 çalışanıyla bankacılıktan sonra reel sektöre en fazla finansman sağlayan sektör."

Faktoring şirketlerinin KOBİ'lerin vadeli ticari alacaklarını nakde çevirmenin yanı sıra ihracat faaliyetlerinin yurt dışından teminatsız alacaklarını 90 ülkede 400 muhabiri aracılığı ile garanti altına aldığını vurgulayan Baydar, "İşlem hacimleri ile Türkiye GSYH'de yüzde 4,5'luk, ihracatında ise yüzde 7'lik paya sahip. Türk faktoring sektörü dünya örnekleri ile karşılaştırıldığında GSYİH'de aldığı pay itibariyle 8, toplam işlem hacmi sıralamasında Avrupa'da 9, ihracatta ise dünyada lider konumunda." diye konuştu.

- "Sektörün adını 'ticaret finansmanı' olarak değiştireceğiz"

Baydar, kayıt içi ekonomiyi destekleyen ve çifte finansmanı engelleyen Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'nin 6361 Sayılı Kanunun 43. maddesi uyarınca Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında kurulduğunu anımsatarak, "Dünyada bir örneği bulunmayan ve yurt dışında örnek olarak gösterilen Merkezi Fatura Kaydı Sistemi'ne 61 faktoring şirketi, 18 banka finansmanına aracılık ettikleri ticari alacaklarını kaydediyor. Sistem kurulduğundan itibaren toplam 15 milyon fatura ve alacak belgesi kaydedilirken, 300 bin adet riskli işlem önlendi. Sistem kurulduğunda yüzde 20 oranında olan e-fatura oranı yüzde 50'lere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Faktoring sektörüyle ilgili yanlış bir algının olduğunu ve kriz ürünü gibi algılandığını dile getiren Baydar, "Biz, Türkiye büyüdükçe daha fazla büyüyen bir sektörüz. Çünkü ticareti finanse ediyoruz. Ticaretin olmadığı yerde, durduğu yerde, bizim büyümemiz de duruyor. 2017 yılı sonuna kadar 'faktoring' ismini değiştirmeyi planlıyoruz çünkü 'faktoring' bizim verdiğimiz hizmeti anlatmıyor. İsmimizi 'ticaret finansmanı' olarak değiştireceğiz." şeklinde konuştu.