Koç, Dijital Dönüşüm Ödülleri'nden 13 tane ödül aldı

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu, International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde 26 ana ödülün 13'ü Koç Topluluğu şirketlerinin oldu.

Koç'tan yapılan açıklamaya göre, büyük ödül olarak gösterilen Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Lideri ödülünün sahibi ise Koç Holding olurken, ödülü Koç Dijital Dönüşüm Lideri Murad Ardaç aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, 2016 yılında Koç Topluluğu genelinde başlattıkları Dijital Dönüşüm Programı'nın stratejik öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Hızla değişen dijital teknolojiler bir yandan fırsatlar getirirken, diğer yandan bu değişimi yönetemeyen şirketler için ciddi tehdit oluşturuyor. Bugüne kadar sağlanan başarı, önümüzdeki dönemde de başarıyı garantilemiyor. Bu çerçevede 2016 yılında Koç Topluluğu'nda Dijital Dönüşüm Programı'nı başlattık. Amacımız teknolojinin getirdiği imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, şirketlerimizin rekabetçi gücünü arttırmak, onları daha verimli, hızlı ve esnek yapılara dönüştürmek ve gelişmiş analitik imkanları kullanarak, veriye dayalı karar verme ve iş yapma disiplinini kültürümüzün vazgeçilmez unsuru haline getirmek.

Dolayısıyla esas önceliğimiz aslında bir kültürel dönüşüm gerçekleştirmek. Kültürel dönüşüm dediğimiz zaman teknoloji bunun boyutlarından sadece biri. İşte bu sebeple, konuyu bütünsel bir yaklaşımla; başta insan olmak üzere iş modelimiz, organizasyonel yapımız ve iş süreçlerimizle ele alıyoruz. Bu çalışmaların alanında saygın ve öncü bir kurum tarafından, sektörün önde gelen değerli isimlerinden oluşan bir Danışma Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda ödülle taçlandırılmasından gurur duyduk."

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları da sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teknoloji ve müşteri deneyiminde yenilikçilik bayrağını daima ön sıralarda taşıyan Koç Holding'i ve topluluğun değerli yöneticilerini, Türk ekonomisinin dijitalleşmesine yaptığı katkılar nedeniyle IDC Türkiye adına içtenlikle kutlarım. Koç Topluluğu’nun ülke genelindeki vizyoner ve başarılı yaklaşımının yanı sıra sektörlerinde uzman, doğru yetkinliklerde ve küresel düzeyde yarışabilecek nitelikteki değerlerinden ülkemiz adına gurur duyuyoruz. Koç Holding, dijital dönüşüm yolculuğuna en erken başlayan kurumlarımız arasında yer alıyor.

Stratejik öncelik çerçevesinde CDO'ları zamanında atamak gibi dijitalleşme yolunda birçok ilkte imzasının olması Koç Holding'in Dijital Dönüşüm Lideri seçilmesindeki haklı başarısının birer kanıtıdır. IDC Türkiye adına kendilerini tekrar kutlar, başarılarının diğer kurumlarımızın yöneticilerine de ilham kaynağı olmasını dilerim."