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Koç Enerji Grubu Petroleum İstanbul 2019 Fuarı'nda

ANKARA (AA) - Koç Enerji Grubu şirketleri Aygaz, OPET ve TÜPRAŞ'ın, Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Petroleum İstanbul 2019 - 14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı’na katıldıkları...

Koç Enerji Grubu Petroleum İstanbul 2019 Fuarı'nda
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ANKARA (AA) - Koç Enerji Grubu şirketleri Aygaz, OPET ve TÜPRAŞ'ın, Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Petroleum İstanbul 2019 - 14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı’na katıldıkları bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Koç Enerji Grubu standının, sektör temsilcileri, bayi ve bayi adayları ile fuarı ziyaret edenler tarafından büyük ilgi gördüğü ifade edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın fuarda Tüpraş, OPET ve Aygaz yetkililerinden bilgi aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dönmez, Aygaz’ın, otogazın yüksek oktanlı bir yakıt olduğunu anlatmak amacıyla ürettiği 'canavar' isimli aracı da inceledi ve LPG’nin özellikleri ve araç hakkında görüş aldı.Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi, Avrupa’nın 7’inci büyük rafinerisi olan Tüpraş yetkilileri ile de görüşen Bakan Dönmez, akaryakıt dağıtım sektörünün lider markalarından OPET’in Ultramarket konseptini yakından inceleyerek ürün ve hizmetlerle ilgili de bilgi aldı."


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AygazEnerjiKoç Enerji GrubuOpetTÜPRAŞ
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