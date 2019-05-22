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Koç Grubu’ndan laiklik mesajı! Geleceğimize yön verecek…

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Arçelik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer M. Koç laiklik ve cumhuriyet vurgusu yaptı.

Koç Grubu’ndan laiklik mesajı! Geleceğimize yön verecek…
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Beko Yetkili Satıcılar Toplantısı, 1000’e yakın bayinin katılımıyla Kıbrıs’ta gerçekleştirildi. Koç Holding’in Bizden Haberler dergisinde yer alan konuşmaya göre Koç, Türkiye’nin yeni dijital çağa daha rekabetçi şekilde hazırlanmasının son derece önemli olduğunu anlatarak, tek kutuplu dünya düzeninde farklı siyasî, ekonomik ve toplumsal modellere sahip ülkelerin söz sahibi olmaya başladığını söyledi. Bu dünya düzenini farklı kılanın güç dengelerinin değişmesi değil; Amerika, Çin, Avrupa Birliği, Rusya ya da Hindistan gibi öne çıkan oyuncuların her birinin farklı politik rejimlere sahip olmaları ve farklı değerlere inanmaları olduğunu belirtti.

Bu yeni jeopolitik rekabet ortamında ekonomik ve siyasi gücün yanında, teknolojik üstünlüğün de büyük bir önem kazandığının altını çizen Ömer M. Koç, “Dünya genelinde iş yapma biçimleri ve tüketici alışkanlıkları önemli bir değişim geçiriyor. Alıştığımız rekabet kuralları farklılaşıyor. Yeni dönemde, teknolojiyi ve kaynaklarını etkin kullanan ülkeler söz sahibi olabilecek. Böyle bir küresel tablo içinde, ülkemizin yeni dijital çağa daha rekabetçi şekilde hazırlanması son derece önemli. Ülkemizde yüksek katma değer yaratan bir üretim yapısına geçmenin ve dünyadaki baş döndürücü değişime ayak uydurmanın, bu dönüşüme yön verecek nesillerin yetiştirilmesiyle mümkün olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.

"Laik cumhuriyetin ilke ve devrimlerine bağımlılığımız..."

Ömer M. Koç, “Kuruluşumuzdan bu yana üzerine titreyerek koruduğumuz değerlerimizin temelinde; laik cumhuriyetin ilke ve devrimlerine bağlılığımız, dürüst, adil iş yapış şeklimiz ve çalışma azmimiz yatmaktadır. Topluluk olarak ülkemize, geleceğimize yön verecek, hepimize gurur kaynağı olacak kurumlar, markalar ve insanlar kazandırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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