Koç Holding'den iyileşeceğiz, iyi günler göreceğiz mesajı

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemde dünyanın dört bir yanındaki binlerce Koç Holding çalışanına seslendi ve iyileşeceğiz msajı verdi. “#iyileşeceğiz” hashtagiyle yapılan paylaşımda Çakıroğlu tüm çalışanlarına bu zor zamanlarındaki olağanüstü çalışmaları nedeniyle minnette olduklarını söyleyerek sözlerini söyle sürdürdü: “Biz 100 bin kişilik bir aileyiz. Bu büyük ailenin özünde var olan dayanışma ruhu böyle zor zamanlarda gücümüzü artırıyor, sorumluluklarımızı yerine getirirken bizlere kuvvet veriyor… Bu dönemde en önemli önceliğimiz hepimizin sağlığı. Türkiye’nin en büyük şirketler topluluğu olmak aynı zamanda insanımıza, ülkemize karşı bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Bu dönemde başta sağlık sektörünün ihtiyaçları olmak üzere bu olağan üstü durumun gerektirdiği her türlü ihtiyaca destek vermeye çalışıyoruz…”

“İyi günler göreceğiz, iyileşeceğiz”

Koç Holding’in koronavirüsle mücadele sürecinde markalarıyla gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Çakıroğlu mesajının sonunda “Çok tedbirli ve dirençli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Moralimizi asla bozmayacak geleceğe umutla bakacağız. Her zaman olduğu gibi birlikte, elbirliğiyle ve dayanışma içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu sıkıntılı günleri birlikte daha da güçlenerek atlatacağız. İyi günler göreceğiz, iyileşeceğiz” dedi.