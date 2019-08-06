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Koç Holding'ten çekilme kararı

Koç Grubu’na bağlı Tat Gıda, makarna ve unlu mamuller üretimi yapmama kararı aldı.

Koç Holding'ten çekilme kararı
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Koç Grubu’nun gıda sektöründeki şirketi Tat Gıda, makarna ve unlu mamuller üretiminden çıkma kararı aldı.

Karar doğrultusunda markalarının Rekabet Kurumu onayına tabi olmak üzere, Durum Gıda’ya KDV hariç 8 milyon TL peşin bedelle devredilmesi kararlaştırıldı.

Koç Grubu şirketlerinden Tat Gıda, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda “Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi” başlıklı bir açıklama yaptı.

Tat Gıda’nın açıklamasında, “Şirketimiz ciro ve karlılığı içindeki payı düşük olan makarna ve unlu mamüller iş kolundaki tüm üretim ve satış faaliyetleri durdurulacaktır” denildi. KAP’taki açıklama şöyle: 

“Yönetim Kurulumuz tarafından, Şirketimizin uzun vadeli iş planları çerçevesinde, toplam ciro içerisindeki payı ve karlılığı dikkate alınarak makarna ve unlu mamüller işkolundan çıkılmasına ve ana iş kolları olan salça ve konserve ürünleri ile süt ve süt ürünleri iş kollarına odaklanılmasına;

İzmir ili Bornova ilçesinde “makarna ve unlu mamuller” iş kolunda faaliyet gösteren Pastavilla işletmesinde üretim faaliyetlerinin 02 Eylül 2019 itibariyle, satış faaliyetlerinin ise marka devrinin tamamlanmasını takiben sonlandırılmasına; bu iş kolunda şirketimizce sahip olunan

84 çalışan işten çıkartılacak

Bu kapsamda Pastavilla işletmemizde bulunan 84 şirket çalışanımızın iş akitleri yürürlükteki iş mevzuatı ve toplu iş sözleşmesine uygun olarak feshedilecek ve aynı işletmede faaliyet gösteren alt işveren ile sözleşmemiz de sona erecektir.Toplamda kıdem ve ihbar tazminatı dahil yaklaşık 8,1 milyon TL ödeme yapılacaktır.

Şirketimizin 31.03.2019 tarihli finansal tablolarında bu aşamada satışı gerçekleşecek olan markalara ilişkin herhangi bir değer yer almadığından satış gelirinin tamamı dönem karına yansıyacak olup; atıl hale gelecek fabrika arazisi, malzeme ve ekipmanın toplam defter değerinin toplam varlıklar içindeki payı %0,6’dır.”

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