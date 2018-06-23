Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor Bursa Trabzon teknoloji dünya
IMF iddiaları yalanladı
IMF iddiaları yalanladı
Borsa'da işlem görecek
Borsa'da işlem görecek
Güvenlik uyarısı
Güvenlik uyarısı
Denize rüzgar santrali
Denize rüzgar santrali
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç:

- "Bugün Sayın Muharrem İnce tarafından Maltepe'de düzenlenen mitinge ulaşım desteği sağladığım yönünde sosyal medya üzerinden yayılan iddia tamamen asılsızdır"

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç:

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "Bugün Sayın Muharrem İnce tarafından Maltepe'de düzenlenen mitinge ulaşım desteği sağladığım yönünde sosyal medya üzerinden yayılan iddia tamamen asılsızdır." açıklamasında bulundu.

Koç Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, bugün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından Maltepe'de düzenlenen mitinge ulaşım desteği sağladığı yönünde sosyal medya üzerinden yayılan iddianın tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Koç Holding
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5