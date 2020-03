Koç'tan virüse karşı üç önemli adım

Virüs ile mücadele sürecinde Koç Topluluğu'nun üç şirketinden üç önemli destek gündeme geldi. İlk adamı sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesine destek veren Ford Otosan attı.

Ford Otosan, sağlık çalışanlarına yüz maskesi üretmek için hazırlıklarını tamamladı. Ford Otosan, Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelesine katkı sunmak için düğmeye bastı. Şirket, koronavirüsle mücadelenin temel dayanağını oluşturan sağlık çalışanları için tasarımını tamamladığı yüz maskelerini üreteceğini duyurdu.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, ilgili bakanlıklarla ihtiyaca yönelik yaptıkları görüşmelerin sonucunda; 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladıklarını, yüz maskelerinin seri üretimine hazır olduklarını açıkladı.

Yüz maskelerinin seri üretiminin yan sanayi ile birlikte Ford Otosan’ın geliştirdiği kalıpla yapılacağını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları kaydetti:

“Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin öncü sanayi şirketlerinden biri olarak, gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu açıklamıştık. Bu doğrultuda, hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hem de Sağlık Bakanlığımız ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Sonrasında hızla çalışmalarımıza başladık. Açık kaynaklı bir modeli baz alarak, Sağlık Merkezi çalışanlarımızın yönlendirmeleri ve Ford Otosan Ar-Ge mühendislerinin çalışmalarıyla bu modeli yüzün tamamını koruyacak şekilde iyileştirdik. Hızla Ar-Ge sürecini tamamladık. Geldiğimiz noktada; şu an maske üretimi için 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Tasarladığımız yüz maskeleri, yan sanayimiz ile birlikte sağlık çalışanlarımızın canları pahasına verdiği mücadelede kullanılmak için seri üretime hazır. Çok kısa bir zaman içerisinde on binlerce üretebilecek duruma geldiğimiz için çok mutluyuz."

İkinci adamı Arçelik attı. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Global CEO’su Hakan Bulgurlu bugünlerde çok ihtiyaç duyulan solumu cihazı üretimi ile ilgilendi. Vahap Munyar'ın verdiği bilgiye göre Koç Ailesi’ne de “Korona günleri” için oluşturulan haberleşme sistemi üzerinden bilgi verilip onayları alındı.

Arçelik tarafı, yurtdışında ilk alınan marka Arctic’i Romanya’da başarıyla yöneten, halen şirkette üretim ve teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Oğuzhan Öztürk’ü işin başına seçti. Öztürk, Biosys yoğun bakım ventilatörünü ekibiyle inceledi, yol haritası çizdi:

- Biosys’in ilk ürettiği ventilatörler şu anda bazı hastanelerin yoğun bakımlarında başarıyla kullanılıyor. Ancak, seri üretimin farklı gerekleri var.

Bu saptama şunu ortaya koydu:

- Arçelik de bu işe bütün mühendislik gücünü katacak.

Böylece Biosys, Arçelik, Baykar ve Aselsan ekipleri bir araya geldi, ilk kalıplar yapıldı. Çin’e bazı parçaların siparişleri verildi.

Arçelik, bir yandan seri üretim için bant yatırımını yaparken, diğer taraftan da üretimde görev alacak ekibi belirledi. Söz konusu ekip, hastalanıp işler aksamasın diye hemen karantina ortamına alındı.

Üçüncü önemli adım ise Koç Holding Divan Oekleri'nden geldi. Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerini koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına açtı.

Koç Holding, Divan otellerini bu zorlu dönemde sağlık çalışanlarının hizmetine sundu. Divan tarafından yapılan açıklamada, “Divan Grubu olarak bu olağanüstü zor günlerin neferi olan sağlık çalışanlarımızın yanındayız ve onlara minnettarız. Ülkemize ve toplumumuza karşı duyduğumuz sorumluluğun bilinciyle Divan İstanbul ve Divan İstanbul City otellerimizi sağlık çalışanlarının hizmetine sunuyoruz. ” ifadelerine yer verildi

