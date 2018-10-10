Koç Üniversitesi 25 yaşında

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi'nin 25. kuruluş yıl dönümünü Rumelifeneri kampüsünde gerçekleştirilen törenle kutladı.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi'nin 25. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinlikler ve törenle kutladı. Rumelifeneri kampüsünde gerçekleştirilen törene, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet üyeleri, akademisyenler, çalışanlar, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

Koç Üniversitesi kurucusu merhum Vehbi Koç’un, 4 Ekim 1993 tarihinde verdiği ilk dersin görüntüleriyle başlayan 25. Kuruluş Yıl dönümü Töreni’nde, bu kez Mütevelli Heyet Onursal Başkanı Rahmi M. Koç öğrencilere seslendi. 25’inci yılın ilk dersini veren Rahmi M. Koç itibarın önemini vurgularken, Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, merhum Vehbi Koç’un 25 yıl önceki dersteki "Ne kadar çok kaliteli insan yetiştirebilirsek, memlekete o nispette hizmet etmiş olacağız." sözlerini hatırlatarak "Bundan sonraki yıllarda da bu sözleri şiar edineceğiz" ifadelerini kulladı.

Açıklamaya göre ilk derste konuşan Rahmi M. Koç, "Hayat üniversitesine atılacak siz gençler için, gerek profesyonel, gerekse kendi işiniz olsun, genç yaşta itibar kazanmak çok önemli. Siz gençleri şimdiden ikaz etmek istiyorum. İtibar kazanmak kolay değildir, çok çalışmak gerekir. İtibar kelimesinin önemini şimdiden anlayın, içinize sindirin, itibar kazanmak kısa vadede fedakarlık ister ama uzun vadede karlı çıkarsınız. İtibarlı olmak kolay değil, yapılması gereken çok şey var. İtibarı elde etmek, uzun seneler ister. Ama bir günde de kaybedilebilir." ifadelerini kullandı.

Ömer M. Koç da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başından beri hedefimiz bir mükemmeliyet merkezi yaratmaktı ve bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Mükemmeliyete bu kadar ehemmiyet vermemizin bir sebebi dünya üniversiteleriyle boy ölçüşebilir seviyeye çıkma arzusuyken, diğer sebebi de Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'Ehven-i şer, şerlerin en kötüsüdür' sözünde dile getirdiği üzere, atalete düşmekten bizi koruyacak hedef olarak kendimize seçtiğimiz değer olmasıdır. Biz artık, meşruiyetini kanıtlamış, ülkemizde en iyiler sınırını çok daha yukarılara taşımış ve dünyanın en iyileriyle rekabete hazır hale gelmiş bir üniversiteyiz. Bundan sonra gerçekleştireceklerimiz, tüm bilim ve eğitim camiası için örnek ve yol gösterici olacak, insanlığa ve dünyaya fevkalade faydalar sağlayacaktır."





Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan ise, "25 yıl önce bugün, kurucumuz merhum Vehbi Koç’un verdiği ilk dersin ardından, Üniversitemiz bir mükemmeliyet merkezi olma hedefiyle eğitim öğretim hayatına başladı. Büyük gururla bir araya geldiğimiz bu özel günde, 25’inci senemizi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyadaki en önemli gelişme ve buluşların araştırmaya önem veren üniversitelerin yenilikçi fikirlere kucak açan ortamlarında gerçekleştiğini belirten İnan, Koç Üniversitesi’nin TÜBİTAK’tan en çok fon alan üniversite akademik kurum olduğunu hatırlattı.

İnan, Avrupa'nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan Avrupa Araştırma Konseyi’nin (ERC) Türkiye’de destek verdiği 16 mega projeden 8’inin Koç Üniversitesi öğretim üyelerince yürütüldüğünü belirterek, AB’den Türkiye üniversitelerine gelen araştırma fonlarının üçte birinin yine Koç Üniversite tarafından alındığını kaydetti.



Koç Üniversitesi’nin geleceğini belirleyecek, hastane, araştırma merkezleri, laboratuvar gibi yatırımların Türkiye için son derece önemli olduğuna işaret eden İnan şunları kaydetti.

"Koç Üniversitesi Hastanesi, disiplinlerarası araştırma merkezimiz KUTTAM, Semahat ve Dr. Nusret Arsel bilim ve teknoloji binamızdaki yeni laboratuvarlarımız üniversitemizin geleceğini önemli ölçüde belirleyecek, rotamızı çizdiğimiz yolda itici gücümüz olacak. Bu yatırımlar üniversitemizin yetiştirdiği dimağlarla bir araya geldiğinde 10-20 sene dünyayı sarsacak bir buluşun sahibi ya da amansız bir hastalığın çaresini bulan isimler büyük titizlikle seçilmiş öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız arasında olabilir. Kurucumuz Vehbi Koç’un bize miras bıraktığı görev bilinciyle var gücümüzle çalışıyoruz. Daha birçok önemli başarılara imza atacağımız, samimiyetle gururlanıp, birbirimize güzel ve faydalı bilgiler aktarabileceğimiz nice yılları hep birlikte kutlayacağız"

