Koç ve WPP'den dijital pazarlamada iş birliği

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketleri adına medya satın alma ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan Zer ile Türkiye'de ve dünyada pazarlama iletişimi oyuncularından WPP, dijital pazarlama alanında deneyim ve uzmanlıklarını birleştirerek dijital pazarlama alanında strateji odaklı hizmet verecek "Ingage"i kurdu.

Ingage'den yapılan açıklamaya göre, Zer ile WPP'nin eşit ortaklığında kurulan "Ingage", dijital pazarlama alanında strateji odaklı hizmet verecek. Türkiye'de liderliği hedefleyen Ingage, bölgesel anlamda da büyümeye odaklanacak.

Ingage ile, bugüne kadar Zer bünyesinde strateji odaklı uzmanlık ve teknoloji kullanımı ile hızla büyüyen dijital pazarlama hizmetlerinin ileriye taşınması, WPP'nin dünyadaki lider ve uzman yetkinlikleri kullanılarak dijital pazarlamanın hizmet alanlarının genişletilmesi ve yeni müşteriler kazanarak bölgesel fırsatların değerlendirilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zer Genel Müdürü Aykut Özüner, Ingage'in dijital alanda büyümeyi ve müşterilerine farklı çözümler sunmayı hedeflediğini belirterek, "Koç Topluluğu olarak, Zer ile dijital pazarlama hizmeti verdiğimiz mevcut müşteri portföyümüzü bu yeni ortaklık ile güçlendirerek artırmayı hedefliyoruz. Ingage, sahip olduğu sektörel uzmanlığı ile perakende, dayanıklı tüketim, otomotiv, finans, yerel iletişim ve e-ticaret alanlarındaki deneyimlerini derinleştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sunulacak hizmetlerin çeşitliliği sağlanarak fark yaratılacağını aktaran Özüner, Ingage ile Türkiye'de dijital pazarlama disiplininin gelişmesine de sektörel katkı sağlayacaklarını bildirdi.

WPP Türkiye Ülke Müdürü Demet İkiler de "WPP, Türkiye'deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ile dijital pazarlama alanında önemli bir oyuncu olarak adından söz ettiren Zer'in yerel piyasadaki gücü ile WPP'nin küresel deneyimlerini bir araya getirdik. Türkiye'deki yatırımları arasında özel yeri olan bu güçlü ortaklık ile hayat bulan Ingage, önümüzdeki dönemde sadece Türkiye'de değil, bölgesel anlamda da büyüme hedefine odaklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Verilen bilgiye göre, bugüne kadar Zer çatısı altında müşterilerine hizmet veren dijital pazarlama ekibi, bundan sonra Ingage bünyesinde hizmet vermeye devam edecek.

Ingage, halihazırda tüm dijital sertifika ve eğitimlerini tamamlamış 50 kişilik uzman kadrosu ile müşterilerine hizmet sunacak. Ingage, dijital pazarlama alanındaki yeniliklere de hızla adapte olarak önümüzde dönemde yatırımlarına devam ederken, bu hedef doğrultusunda organizasyon yapısını da genişletecek.