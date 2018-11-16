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"Kocaeli ekimde tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı"

- KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "İlimiz ekim ayında 2,6 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi" - "Ekim ayında Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 artarken ithalat yüzde 32,3 geriledi"

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı (KSO) Ayhan Zeytinoğlu, kentin ekim ayında 2,6 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli'deki gümrüklerin ekim ayına ilişkin dış ticaret gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Kocaeli'deki gümrüklerden ekim ayında 2,6 milyar dolar ihracat, 3,3 milyar dolar ithalat yapıldığı bilgisini veren Zeytinoğlu, "Ekim ayında Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 artarken ithalat yüzde 32,3 geriledi." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, Kocaeli'nin ihracat artışının hızla devam ettiğini vurgulayarak, "İlimiz ekim ayında 2,6 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. İlimiz ihracatındaki ivmelenmeyi memnuniyetle görüyoruz. Bu artışta ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv ve kimyanın yanında, demir, çelik, makine, elektrik ve elektronik sektörlerinin etkisini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında kentin ocak-ekim dönemine ilişkin dış ticaret verilerine de değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Bu dönemde gerçekleştirilen 23,3 milyar dolar ihracat, 2017'nin tamamında gerçekleştirilen ihracattan daha fazla. Geçen yıl ocak-aralık dönemi ihracatımız 23,1 milyar dolardı. İlimiz ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 22,2 arttırdı. Aynı dönemde Türkiye dış ticaretinin de yüzde 20'sine katkı sağladı. Tüm firmaları tebrik ediyoruz."


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