Kocaeli Sanayi Odası istişare toplantısı

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırım ve üretim yapmak istiyorsanız, her zaman yanınızda olan bir kamu iradesi, bir hükümetiniz var. Tüm desteklerimiz, emrinize amade. Üretime yönelik desteklerimizin yanı sıra, Ar-Ge'yi de destekliyoruz. Ülkelerin rekabet gücü, yenilikçilikle artıyor. İşte Ar-Ge'nin önemi de bu noktada ortaya çıkıyor." dedi.

Varank, Kocaeli Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 17 sene önce Kocaeli'nin ihracatının, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 3,5'ine denk geldiğini, geçen sene itibarıyla bu rakamın yüzde 9'a çıktığını söyledi.

Bakan Varank, 14 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Kocaeli'nin Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını aktararak, 2001 yılında 9 milyar lira olan Kocaeli'nin milli gelirinin yüzde bin 400 artışla 120 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

Varank, Kocaeli'nin hemen hemen her sektörde üretip ihracat yapabilen bir sanayi altyapısının bulunduğunu dile getirerek, "Elbette bu sizlerin eseri. Üretim azminiz, devletimizin sunduğu imkanlarla birleşerek şehrimize büyük bir ivme kazandırdı. 2002 yılında Kocaeli'de sadece 90 firmanın yatırım teşvik belgesi vardı. 16 yılda 2 bin firmaya yatırım teşviki verdik ve bu sayede 54 milyar liralık sabit sermaye yatırımını destekledik." diye konuştu.

Yatırımın, istihdam demek olduğunu anlatan Varank, "İlimiz sabit sermaye yatırımlarında ilk 3'te yer alıyor. Sadece yatırım teşvikleriyle 89 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturduk. Daha da önemlisi bu teşvikler, otomotivden demir çelik alanlarına bugün gurur duyduğumuz güçlü üretim altyapılarının oluşmasını sağladı." ifadelerini kullandı.

- "KOBİ'lerin ekonomide daha aktif rol almasını sağladık"

Bakan Varank, KOBİ'lerin ekonomide daha aktif rol almasını sağladıklarını aktararak, 2002'ye kadar sadece 49 KOBİ'nin, KOSGEB desteklerinden faydalanabildiğini, 16 yılda 9 bin 100 KOBİ'ye ulaştıklarını bildirdi.

Varank, böylece 186 katlık bir artış olduğunu belirterek, yine aynı dönemde 5 yeni organize sanayi bölgesi kurduklarını ve buralarda 17 bin vatandaşın istihdam edilmesini sağladıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yatırım ve üretim yapmak istiyorsanız, her zaman yanınızda olan bir kamu iradesi, bir hükümetiniz var. Tüm desteklerimiz, emrinize amade. Üretime yönelik desteklerimizin yanı sıra, Ar-Ge'yi de destekliyoruz. Ülkelerin rekabet gücü, yenilikçilikle artıyor. İşte Ar-Ge'nin önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. 2002 öncesinde Kocaeli'nde Ar-Ge ekosistemi anlamında hiçbir altyapı yoktu. Ekosistemi sıfırdan kurmak için üniversite, reel sektör ve kamuyu en verimli şekilde bir araya getirdik. Geldiğimiz noktada, Kocaeli teknolojinin de başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bugün ilimizde yerli ve yabancı olmak üzere toplam 143 firmanın Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunuyor. Kocaeli teknoparklarında toplam 446 firma Ar-Ge yoğun faaliyetlere odaklanmış durumda."

Kocaeli teknoparklarında toplam satış tutarı 7 milyar liraya ulaşırken, ihracat hacminin 400 milyon dolarlık rakamı yakaladığını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK'ın TEYDEB araştırma destekleri kapsamında ilimizde tam 1,5 milyar liralık araştırma bütçesi olan projeler desteklendi. TÜBİTAK üstünden buralara da 500 milyon liralık nakdi hibe desteği sağladık. Bakanlığımızın önemli projelerinden biri olan, ulusal ve uluslararası ölçekte inovasyon merkezi olmasını planladığımız Bilişim Vadisi de Kocaeli'de. Birinci etap birinci kısmın inşaatlarını tamamladık. İnşallah ikinci kısmını da en kısa zamanda tamamlayacağız. Bilişim Vadisi'nin çok kritik yatırımlar için önemli bir üs olmasını arzu ediyor ve bunun için yoğun bir görüşme trafiği sürdürüyoruz."

Varank, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın Kocaeli'de 295 projeye 98 milyon liralık destek sağladığını belirterek, toplamda 179 milyon liralık yatırım hacmi oluşturduğunu kaydetti.

Ajansın önümüzdeki ay üretim altyapılarının güçlendirilmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve kültür turizm odaklı 20 milyon liralık destek programlarını açıklayacağını aktaran Varank, İMES Makina'nın İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurmayı planladığı uygulamalı ileri mühendislik mükemmeliyet merkezi projesinin finansmanına da ajansın destekte bulunacağını bildirdi.

Varank, projeyle yılda 2 bin 500 kişiye eğitim verilmesinin planlandığını anlatarak, böylece firmaların yenilikçi ürün geliştirme kapasitesini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na kente sağladığı hizmetler için teşekkür eden Varank, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın da 31 Mart'ta seçilmesi halinde kentin hizmet geleneğinin katlanarak devam edeceğini bildirdi.

Varank, 31 Mart'ta başta büyükşehir olmak üzere Kocaeli'nin tüm ilçelerinde partilerine verilecek desteğin, sadece Kocaeli için değil, tüm Türkiye için daha fazla üretim, daha fazla refah olarak geri döneceğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

(Bitti)