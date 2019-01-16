KOCAELİ (AA) - Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü İsmet Gergerli, "Hazinenin bize sağladığı kontrgarantiyle verdiğimiz kefaletlerin toplam 2017 ve 2018'de kullandırılan kredi 285 milyar lira. Bu 285 milyar liralık kredinin yaklaşık 85 milyarı kapandı. Krediler 200 milyara kadar geriledi." dedi.

Kocaeli Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Gergerli, 1991 yılında kurulan KGF'nin son 2 yıldır tanınmaya başladığını söyledi.

Çok uzun bir geçmişi olmasına rağmen yaptığı işlerin hacmi daha sınırlı kaldığı için KGF'nin fazla bilinmediğini dile getiren Gergerli, 2015'in sonuna gelindiğinde toplam 25 bin işletmeye 1,8 milyar liralık kredi kefaleti sağlandığını, 2016'dan sonra bu ivmenin hızlanarak devam ettiğini ifade etti.

Gergerli, dünyanın her yerinde KGF mekanizmalarının olduğuna işaret ederek, "Aslında bizim bulduğumuz bir şey değil. Bu mekanizmanın faydalarını her sektörün bilmesi lazım. Bugün dünyanın en büyük 3. ekonomisi Japonya'da 1937'den beri KGF mekanizması var. Japonya'nın 3,8 milyon KOBİ'si var ve bu KOBİ'lerin yaklaşık yüzde 34'ü kredi kefalet sistemi mekanizmasıyla kredilendiriliyor. Gayri safi milli hasılasının yaklaşık yüzde 7,2'si kadar KGF mekanizmasıyla kredilendirme sağlıyor." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin 2017'de yüzde 7,4 büyüdüğünü anımsatan Gergerli, şöyle devam etti:

"2017'nin başına gittiğimizde Dünya Bankası ve OECD'nin Türkiye beklentileri yüzde 2,6-2,8 bandında büyüme öngörüsü vardı. Biz KGF'nin etki alanını genişletmesiyle bunun yüzde 4,7-4,8 olabileceğini öngörmüştük. O dönemde hükümetimizin 200 milyarlık bir kontrgarantisi almasıyla Türkiye olarak biz yüzde 7,4 büyüdük. Aynı dönemde bizim ödenmeyen çekler sorunu son 15 yılın en düşük seviyesine geldi. Protesto olmuş senetlere baktığımızda büyük bir azalma olmuştu."

- "Kredilerin ağırlıklı kısmı imalat sanayine gitti"

Gergerli, hazinenin kendilerine sağladığı desteklere değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazinenin bize sağladığı kontrgarantiyle verdiğimiz kefaletlerin toplam 2017 ve 2018'de kullandırılan kredi 285 milyar lira. Bu 285 milyar liralık kredinin yaklaşık 85 milyarı kapandı. Krediler 200 milyara kadar geriledi. Bu kullandırılan kredilerin yaklaşık yüzde 90'ı yeni kredi. Yüzde 5'i yeniden vadelendirme kredileriydi. Bu kredilerin çok önemli bir kısmı, yüzde 34'ü imalat sanayine, sanayi kuruluşlarına kullandırılan kredilerdi. Zaman zaman kamuoyunda inşaat sektörüne ifadeleri kullanıldı, inşaat sektörüne çok az bir kaynak gitti o dönemde. Biz kısıtlama getirmedik, ağırlıklı kısmı imalat sanayine gitti."

İhracatın finansmanı ve ihracatçının finansmana erişiminin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Gergerli, Eximbank'a çok ciddi kaynak sağladıklarını ifade etti.

Gergerli, geçen ekim ayında kendileriyle ilgili bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2017 Mart'tan itibaren kullandırılan krediler ağırlıklı işletme kredisi şeklindeydi, bir kısmı da yatırım kredileri şeklindeydi. İşletme kredilerinin vadesi 5 yıldı, yatırım kredilerinde de vade 10 yıldı. Bütün portföyün ortalama vadesi 35 aydı. Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle şu imkan getirildi, eğer kullandığınız krediyle ilgili bir vade uzatım talebiniz varsa bankalarınıza gidip işletme kredilerinde artı 3 yıl, yatırım kredilerinde de artı 3 yıl, yani daha önce 60 ay olan vadeyi 96 aya kadar uzatma imkanınız var. Ödemesiz dönemi 1 yıl ilave alma imkanınız var."

Dünyanın en büyük kredi garanti kurumu olduklarını ve gelen talepleri 24 saatte sonuçlandırdıklarını belirten Gergerli, KGF olarak üzerlerine ne düşüyorsa, başta sanayici ve ihracatçıları desteklemek için cansiperane çalışmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

- KSO'nun 2018 faaliyetleri

Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Ayhan Zeytinoğlu da 2018 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, geçen yılın jeopolitik risklerin devam ettiği bir yıl olduğunu belirtti.

Odanın faaliyetlerine ilişkin bilgiler veren Zeytinoğlu, savunma sanayinin geliştirilmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda 14 yetkili kurumla ziyaretlere ve toplantılara katıldıklarını kaydetti.

Zeytinoğlu, yetkili makamlarla da devamlı olarak temas halinde olduklarını aktararak, 91 konuda oluşturulan oda görüşünü ilgili bürokrat, kurum ve kuruluşlarla paylaştıklarını, ilave olarak makro ve yerel sorunları içeren konuları başta ilgili bürokratlara sunulduğunu anlattı.

Uluslararası alanda yaptıkları çalışmalara da değinen Zeytinoğlu, AB bilgi merkezi ve Eurodesk temas noktası desteğiyle bölgesel etkinlikler düzenlediklerini, ABD, Bosna Hersek, Belarus ve Almanya'ya fuar ziyaretlerinde bulunduklarını ifade etti.