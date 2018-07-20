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Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan...

Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde gök gürültülü yağış olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Buna göre, Kocaeli'de saat 11.30'a, Sakarya'da ise 14.00'e kadar görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel ve kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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