Kocaeli'de istihdam fuarı ve kariyer günleri düzenlenecek

KOCAELİ (AA) - Sanayi kenti Kocaeli'de, 5-7 Nisan'da "İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri" (KOFİ'18) düzenlenecek.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, etkinlik protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Valilik koordinasyonunda, İŞ-KUR, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası ile bu protokolü imzalayacaklarını söyledi.

Kocaeli'nin, Türkiye'de ekonomide çok önemli yere sahip olduğuna ve istihdamda önemli mesafeler almış bir kent konumunda bulunduğuna dikkati çeken Aksoy, "Böylesine önemli bir kentte kurumlarımızla iş birliği içerisinde 'İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri' düzenleyerek, iş verenin aradığı nitelikteki insanları onlara sunma ve nitelikli iş gücü piyasasını oluşturma adına fuarımızın da önemli katkısının olacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Vali Aksoy, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, odaların, üniversitelerin ve ilgili kurumların katkılarıyla 5-7 Nisan'da gerçekleştirilecek fuarın hem iş dünyasına hem de Kocaeli'ye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmanın ardından "Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Toplantıya, Vali Aksoy'un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Fatih Akbulut, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hasan Aslan ve ilgililer katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde 160 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek fuara, kentte ve çevre illerde ikamet eden tüm iş arayanlar, iş hayatına yeni atılacak olan kişiler, yeni mezun olan ya da olacak lise ve üniversite mezunları ile staj başvurusunda bulunmak isteyen tüm öğrenciler ücretsiz katılabilecek.