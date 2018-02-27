Kocaeli'den 30 ülkeye kondansatör ihracatı

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 100 kişiye istihdam sağlayan kondansatör firması, başta Almanya, Polonya ve Pakistan olmak üzere 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Endüstriyel ve ticari tesislerde kullanılan kondansatörleri yurtiçinde üretmek için 4 bin metrekare kapalı alanda 1973 yılında kurulan Kondaş Kondansatör AŞ, 8 bin metrekarelik kapalı alanda yoluna devam ediyor.

Ülke ekonomisine kilogram başına yaklaşık 20 avro katkı sağlayan firma, ürünlerini 5 kıtada 30 ülkeye ihraç ediyor.

Şirketin Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Başar İbrahim Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak kadın istihdamına büyük önem verdiklerini, bundan dolayı özellikle mavi yakalı çalışanların yüzde 65'ini kadınların oluşturduğunu kaydetti.

Başaran, çok geniş bir ürün yelpazelerinin bulunduğunu, ana ürünlerinin orta ve alçak gerilimli kondansatörler olduğunu dile getirerek, güç faktörü düzeltme amacına hizmet etmek için endüstriyel ve ticari tesislerde kullanılan bu ürünlerin elektrik kullanım maliyetlerini düşürerek, enerji kalitesini arttırdığını anlattı.

Yıllık 400 bin alçak gerilim, 10 bin de orta gerilim kondansatör üretim kapasitesine sahip oldukları bilgisini veren Başaran, "Türkiye'deki tek kondansatör üreticisiyiz. Bundan dolayı avantajlı bir konumdayız ve yurtiçi pazarın ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyoruz. Böylece, yıllık ortalama 50 milyon avroluk ithalatın önünü kesmiş oluyoruz." dedi.

- "Kilogram başına ihracat değerimiz 19-20 avro civarında"

Başaran, firma olarak ihracata büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Ciromuzun yüzde 20'sini, üretimimizin de yüzde 30'luk kısmını ihracat oluşturuyor. Ürünlerimizin yerlilik oranı yüzde 80, kilogram başına ihracat değerimiz de 19-20 avro civarında. Halihazırda 5 kıtada 30'un üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatımız bu kıtalara dengeli bir şekilde dağılmış durumda. Almanya, Polonya ve Pakistan en büyük ihracat pazarlarımızı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Global firmalara da ürün tedarik ettiklerini belirten Başaran, gelecek hedeflerine ve yeni pazar çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Önümüzdeki 5 yıl içerisinde diğer 2 kıtaya ulaşma niyetimiz var. Dünyanın bazı pazarları hala bakir halde ve onları domine eden firmalar genelde onları eskiden sömürge etmiş ülkelerin firmaları. Şu anda da biz o hegemonyayı yavaş yavaş kırmaya başlamış bulunmaktayız. Bunu daha fazla arttırma planımız var. İhracat hedeflerimiz arasında dünyadaki birçok sektör devinin bile sahip olduğundan daha yüksek bir teknolojiyle üretmeye başladığımız güç kontrol rölesininin daha fazla pazarlanması var. Çok ayrı bir yazılım, ilerleyen süreçte dünyada daha fazla yer tutacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda yaptığımız yük ayırıcılarını da yine dünya genelinde pazarlamayı hedefliyoruz."

Başaran, ihracat yapan bir firma olarak devletten beklentilerine değinerek, Dış Ticaret Müsteşarlığının çok güzel hizmetleri bulunduğunu ancak dünya genelindeki perakende fuarlarıyla ilgili bir veritabanı olmadığını, bir üreticiye en fazla gereken şeyin perakendecilerin adı, adresi ve iş yapabilme hacimleri olduğunu, perakende fuarları hakkında devletin daha fazla bilgi vermesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

İhracatı milli bir konu olarak gördüğünü vurgulayan Başaran, farklı çekincelerle ihracat yapmaktan çekinen iş adamlarına şu tavsiyelerde bulundu:

"Günümüz teknoloji çağı o yüzden konvansiyonel pazarlama araçları her ne kadar hala büyük iş yapsa da eskisi kadar etkin değiller. Firmalarımız interneti daha fazla kullanmayı deneyebilirler, müşterilerine ulaşmak için çeşitli sosyal medya araçlarını kullanabilirler. İhracattan çekinenlerin neden böyle bir tutum içerisinde olduklarını az çok tahmin edebiliyorum, yurtdışından ödeme konusunda şüpheleri oluyor. Aslında bunun büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum çünkü, bankalar akreditif açıyor, muhtelif başka türlü uygulamalar var."

İhracat konusuna milliyetçi baktığını belirten Başaran, daha fazla ihracat daha fazla döviz, daha fazla dövizin de Türk lirasının daha fazla güçlenmesi anlamına geldiğini sözlerine ekledi.