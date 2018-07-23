Kocasından devraldığı hindi çiftliğini üç kat büyüttü

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'in Tire ilçesinde sağlık problemleri nedeniyle eşinin bırakmak zorunda kaldığı hindi çiftliğini devralan Özlem Harman, girişimci ruhuyla işleri üç kat büyüttü.

Tire ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Harman, eşinin trafik kazası geçirmesinin ardından hindi çiftliğindeki işleri yürütemeyeceğini görünce memur olduğu Tire Belediyesi'ndeki görevinden 2008 yılında istifa ederek işlerin başına geçti.

Eşinden devraldığı çiftlikte zamanla işleri yeniden toparlayan Harman, önce şirketin borçlarını kapattı, ardından bir olan kümes sayısını da üçe çıkardı.

Meslekteki diğer çiftlik sahiplerinin takdirini kazanan Harman, işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda İzmir Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliğinin kurucu üyesi olan Özlem Harman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise yıllarında böyle bir işe gireceğini hayal bile etmediğini söyledi.

Önceden köpek, kedi ve kuştan bile korktuğunu belirten Harman, şöyle konuştu:

"Çiftliği devraldığımda ortalama 4 bin civarında hindimiz vardı, şimdi bu sayı 13 bini geçti. Kolay olmadı ancak mücadele edince başarı da geliyor. Hayat öyle bir yere getiriyor ki işin içine girince ve ele alınca korkmuyor, alışıyorsunuz. Yapmadığım şeyleri yaptım. Acaba öyle mi olsaydı. Böyle mi olsaydı diye düşündüğüm zaman ben şimdi yaptığım işten çok memnunum. Çünkü çok farklı bir şey." diye konuştu.

- "Eşim kurtarıcı gibi yetişti"

Ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu ifade eden Harman, çevresindeki arkadaşlarının yaptığı işe hayretle baktığını anlattı.

Kapasiteyi artırmak için çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Harman, sektörle ilgili konularda birikimini artırıp kendini geliştirdiğini sözlerine ekledi.

Erdoğan Harman ise sağlık problemleri nedeniyle çiftlikteki işleri yapamaz hale geldiğini vurgulayarak, "Sağ olsun eşim kurtarıcım gibi yetişti. Hem işi kurtardı hem de büyüttü. Böyle bir eşe sahip olduğum için çok şanslıyım." dedi.

- "Sofrasında ne pişiyorsa birlikte yeriz"

Harman'ın yanında çalışan Suriyeli Büşra Hıdır ise "Buraya Hatay'dan geldik. Özlem hanım o dönemde bizim evrak işleri için İzmir'den kalkıp Reyhanlı'ya kadar geldi. Bana ve eşime sahip çıktı. Patron işçi değil abla kardeş, anne kızı gibiyiz. Benim ne sorunum olsa ona anlatırım. O da sağ olsun her zaman yardımcı olur. Onların sofrasında ne pişiyorsa birlikte yeriz." şeklinde konuştu.