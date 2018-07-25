KoçSistem Veri Merkezi'nde robotlar işe başladı

“Geleceği Keşfet” söylemi ile teknolojinin trendlerini ülkemizde sektörlerin ve işletmelerin hizmetine sunan KoçSistem, “robotik süreç otomasyonu” çözümlerini hayata geçirdi.



“Dijital İş Gücü” adıyla yazılım robotlarını KoçSistem Veri Merkezi’nde kullanmaya başlayan şirket, bu sayede yüzde 200 verimlilik artışı sağlıyor.



Rutin süreçleri otomatize ederek çalışanların rutin işlerini ve operasyonel yüklerini azaltan bu teknoloji sayesinde hem iş süreçleri hızlanıyor hem de çalışanlar katma değer üretecekleri işlere odaklanabiliyor.



AKARCA: “GELECEĞİN VİZYONUNU BUGÜNDEN İŞ DÜNYASINA SUNUYORUZ”



KoçSistem’in hayata geçirdiği yazılım robotları ile Dijital İş Gücü çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca şöyle konuştu:

“Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler, iş yaşamında dijitalleşmeyi ve köklü değişimleri beraberinde getiriyor. Şirketlerin iş süreçlerini daha hızlı ve basit hale getirmeleri, gerek müşteri hizmetlerinde gerekse idari yönetimlerde daha başarılı olmalarını, dijital dünyaya daha kolay ayak uydurmalarını mümkün kılıyor. Dijital dönüşüm ve Endüstri 4,0’a odaklandığımız küresel pazarda, KoçSistem’in yeni çözümü Dijital İş Gücü, sıfır hata ile çalışan robotları sayesinde operasyonel yük yaratan rutin süreçleri otomatize ederek iş verimliliğini artıracak. Biz de KoçSistem olarak; tamamı yerli insan kaynağı ile hayata geçirdiğimiz hizmetimiz sayesinde, iş yapış şekillerinde geleceğin vizyonunu bugüne taşıyoruz.”



İnsanı birebir taklit eden teknoloji: RPA

KoçSistem’in yeni çözümü Dijital İş Gücü (RPA- Robotic Process Automation) ile kurumlarda yüzde 200’den fazla verimlilik artışı sağlıyor. Bu sayede, yenilikçi çözümüyle sigorta, finans, otomotiv, enerji, perakende gibi pek çok sektörde muhasebe, finans, satın alma, insan kaynakları, IT ve operasyon gibi iş birimlerinde tekrarlanan ve iş yükü yaratan süreçlerde 10 kata kadar daha hızlı ve hatasız olarak işlem yapılabiliyor. KoçSistem’in yazılım robotları ile hayata geçen bu teknolojide yazılım ara yüzü bir insanın etkileşim hareketlerini birebir taklit edebiliyor. Böylece Dijital İş Gücü (RPA) teknolojisi bir kurumda herkesin anlayabileceği şekilde basit ve sorunsuz bir biçimde çalışıyor.



Dijital İş Gücü robotu neler yapabilir?

-Hızlı öğrenir ve hemen çalışmaya başlar.

-Büyük yatırımlar yapmaya gerek kalmadan, çalıştığı kadar ücret alır ve şirketler kullandığı kadar ödeme yapar.

-Öğretilen her türlü işi yapabilir ve çoklu görev üstlenebilir.

-Tüm rutin işlerinin üstesinden rahatlıkla gelebilir. Böylece çalışanlar rutin işlerle vakit kaybetmek yerine yeni fikirler üretmeye daha çok odaklanabilir.

-Çalışanlar ofis dışındayken bile 7/24 çalışmaya devam eder.

-Rahatlıkla izlenebilir ve anlık raporlanabilir.