KoçSistem'den Yapay Zeka Maratonu

İSTANBUL (AA) - KoçSistem, yeni nesil girişimcilik platformu TechSquare ile kurum içi çalışanlara ve start-up'lara özel "Yapay Zeka Maratonu" gerçekleştirdi.

KoçSistem'in açıklamasına göre, bir ay boyunca KoçSistem içerisinde hayata geçen maratona şirket içi ve dışından toplam 12 takım katıldı. Finans, perakende, enerji ve otomotiv sektörlerinde maliyet optimizasyonu sağlayacak, verimliliği artıracak ve müşteri deneyimini iyileştirecek iş fikirleri sunan takımlar bir ay boyunca mentorleri liderliğinde çalışarak çeşitli projeler geliştirdi.

Gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, Gelişmiş Süreç Kontrol sistemlerini yapay zeka kullanarak iyileştiren "OPTIMAC" projesi birincilik ödülünü almaya ve TechSquare Hızlandırma Programı'na katılmaya hak kazandı. Yarışmacılar, maraton süresince atölye çalışmalarından faydalanma fırsatı buldu.



Açıklamada, Yapay Zeka Maratonu'na dair görüşleri yer alan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, girişimciliğin güçlenmesi ve yaygınlaşması için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirirken ihtiyaç duydukları teknolojiyi sunmanın ve girişimciler arasında iletişim köprüsü kurmanın önemli bir konu haline geldiğini aktardı.

Türkiye gibi büyüyen ekonomilerde motor görevini üstlenen girişimciliğin, istihdam ve refah artışına ivme kazandırarak büyümeyi hızlandırdığını ve bu büyümeye sürdürülebilir bir katkı sağladığını bildiren Akarca, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de KoçSistem olarak başta inovasyon ve girişimcilik olmak üzere ülkemizin ekonomik refahını artıracak her oluşuma destek vermekteyiz. Bu nedenle geliştirdiğimiz TechSquare platformumuz ile teknoloji alanındaki tecrübelerimizi girişimcileri desteklemek amacıyla kullanmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda kurum içerisinde inovasyonu artırmak için de bu yetkinliğimizi çeşitli projelerle hayata geçireceğiz. Yapay Zeka Maratonu bizim için girişimcilik ve inovasyon kültürünün bir araya geldiği bir proje olarak büyük önem kazanmıştır."