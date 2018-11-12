KoçSistem'e Altın Örümcek'ten birincilik ödülü

İSTANBUL (AA) - KoçSistem, 16. Altın Örümcek Web Ödülleri'nde "Bilişim ve Teknoloji" kategorisinde "Halkın Favorisi" seçilirken, aynı kategoride birinciliğe de layık görüldü.

KoçSistem'in açıklamasına göre, Türkiye'nin en iyi internet sitesi ve web uygulamalarının belirlendiği 16. Altın Örümcek Web Ödülleri, Tim Maslak Show Center'da gerçekleşen ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Kurumların dijital dönüşüm yolculuğundaki ihtiyaçlarını doğru iş ortakları ile birleştirerek etkin bir ekosistem oluşturan KoçSistem, "Geleceği Keşfet" söyleminden güç alarak daha dinamik hale getirdiği resmi web sitesi ile "Bilişim ve Teknoloji" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Daha önce de yapılan oylamalarla "Halkın Favorisi" seçilen KoçSistem ödülleri ile geceye damga vurdu. Her iki ödülü KoçSistem adına Segment Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Esra Başer aldı.

Ödüller için 5-28 Eylül'de arasında gerçekleşen halk oylaması sonucunda 33 bine yakın tekil kullanıcı toplamda 200 bin oy kullandı. Oylama sonucunda, "Halkın Favorisi" seçilen KoçSistem'in web sitesi, farklı sektörlerin dijital dönüşüm ihtiyaçlarına cevap veren mesajları, kaliteli görsel tasarımı, dünyadaki ve Türkiye'deki teknoloji trendlerini takip eden nitelikli içerikleri ile "Bilişim ve Teknoloji" kategorisinde birincilik ödülünü almaya haz kazandı.

Müşterileri için değer yaratan, geleceğe ışık tutan stratejik sektörel bakış açısı, pazar odaklı ürün yönetimi yaklaşımı ve teknolojiye yön veren Ar-Ge ve inovasyon gücü ile KoçSistem farklı alanlarda gerçekleştirdiği nitelikli projelerle ödüllerine yenilerini eklemeye devam edecek.











