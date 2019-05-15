Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda Bursa dünya food istanbul
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek
HGS'de iş birliği
HGS'de iş birliği

Koçtaş, dijital projeleriyle 5 ödül kazandı

- Koçtaş, Social Medya Awards ve IDC Türkiye CIO Summit 2019'da toplam 5 ödüle layık görüldü

Koçtaş, dijital projeleriyle 5 ödül kazandı
banner17

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, Social Medya Awards ve IDC Türkiye CIO Summit 2019'da toplam 5 ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket, dijitalleşme yolculuğundaki yatırımları ve pazarlama çalışmalarıyla aldığı ödüllere yenilerini ekledi.

Koçtaş, Marketing Türkiye ile sosyal medya takip ajansı BoomSonar iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Türkiye'nin en kapsamlı ilk sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey 2019'da 4 kategoride ödül kazandı.

Koçtaş, "Sosyal Medya Ev Geliştirme" kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Kurumsal blog alanında ilk ödülünü de alan Koçtaş, Social Media Awards Turkey 2019'da "Yaşayan Evler BLOG" ile bu kategoride gümüş ödül kazandı.

Koçtaş ayrıca, Rafineri iş birliğiyle hayata geçirdiği "Vida" kampanyasıyla "Gerçek Zamanlı Kampanya" kategorisinde ve Ingage Media iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Fark Yaratan Data" projesiyle, "Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı" kategorisinde de gümüş ödülün sahibi oldu.

Koçtaş, dijitalleşme yolculuğunda teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Koçtaş'ın bu kapsamda geliştirdiği "KPI Otomasyon & Analitik Altyapı" projesi de, bilgi teknolojileri sektörünün saygın araştırma ve danışmanlık organizasyonlarından olan International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından verilen, IDC CIO Summit 2019'da "Maliyet Verimliliği" kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KOÇTAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5