Koçtaş, dijital projeleriyle 5 ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, Social Medya Awards ve IDC Türkiye CIO Summit 2019'da toplam 5 ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket, dijitalleşme yolculuğundaki yatırımları ve pazarlama çalışmalarıyla aldığı ödüllere yenilerini ekledi.

Koçtaş, Marketing Türkiye ile sosyal medya takip ajansı BoomSonar iş birliğiyle bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Türkiye'nin en kapsamlı ilk sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey 2019'da 4 kategoride ödül kazandı.

Koçtaş, "Sosyal Medya Ev Geliştirme" kategorisinde altın ödüle layık görüldü. Kurumsal blog alanında ilk ödülünü de alan Koçtaş, Social Media Awards Turkey 2019'da "Yaşayan Evler BLOG" ile bu kategoride gümüş ödül kazandı.

Koçtaş ayrıca, Rafineri iş birliğiyle hayata geçirdiği "Vida" kampanyasıyla "Gerçek Zamanlı Kampanya" kategorisinde ve Ingage Media iş birliğiyle gerçekleştirdiği "Fark Yaratan Data" projesiyle, "Sosyal Medyada Verinin Etkili Kullanımı" kategorisinde de gümüş ödülün sahibi oldu.

Koçtaş, dijitalleşme yolculuğunda teknoloji yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Koçtaş'ın bu kapsamda geliştirdiği "KPI Otomasyon & Analitik Altyapı" projesi de, bilgi teknolojileri sektörünün saygın araştırma ve danışmanlık organizasyonlarından olan International Data Corporation (IDC) Türkiye tarafından verilen, IDC CIO Summit 2019'da "Maliyet Verimliliği" kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.