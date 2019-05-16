Koçtaş, Fix ile sahil şeridinde sezonu açtı

İSTANBUL(AA) - Koçtaş, Fix adını verdiği küçük format mağazalarıyla Türkiye’de yaygınlaşmaya devam ediyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’nin en önemli örneklerinden biri olan Koçtaş Fix mağazalarını yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Fix mağazaları ile "mahalleli" olan Koçtaş, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerin ardından sahil bölgelerinde de mağazalarını müşterileriyle buluşturuyor

Koçtaş, Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden Yalıkavak, Çeşme ve Ayvalık’ta birer Fix mağazası açtı. Büyük şehirlerin ardından sahil bölgelerinde açılan 3 mağazayla Koçtaş Fix mağaza sayısı 26’ya ulaştı.

Bodrum Yalıkavak’ta Gökçebel mevkisinde açılan Fix mağazası, 453 metrekarelik bir alanda hizmet verirken, İzmir Çeşme Cadde Plus AVM’de açılan Fix mağazası 446 metrekare, Ayvalık 29 Mayıs Caddesi’nde açılan Fix mağazası ise 240 metrekarelik bir alana sahip.

Diğer Koçtaş Fix mağazalarında olduğu gibi söz konusu 3 mağazada da yaşam alanları için acil ve temel ihtiyaçların hemen mağazalarda, diğer tüm ihtiyaçların ise mağazalarda bulunan kiosklar aracılığıyla rahatlıkla ulaşılan 60 bin ürünle karşılanması hedefleniyor.

Teknolojiye yaptığı yatırımlara devam ederek müşterilerinin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere her kanaldan kolayca ulaşabilmesini sağlayan Koçtaş, kiosk ekranları üzerinden sipariş edilen ürünleri eve veya en yakın Koçtaş Fix mağazasına teslim ediyor.





- "Koçtaş Fix mağaza sayısını 2019 sonuna kadar 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Koçtaş'ın, büyük format mağazalarına ek olarak, 2013 yılından itibaren Koçtaş Fix adını verdiği küçük format mağazalarını müşterilerinin hizmetine sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"19 şehirde 40 Koçtaş mağazamız ile müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda Koçtaş Fix mağazalarımız ile de Türkiye’de yaygınlaşıyoruz. Büyük şehirlerin ardından şimdi de ülkemizin gözde tatil beldelerinden Yalıkavak, Çeşme ve Ayvalık’ta birer mağaza açmanın ve yazlık bölgelerde büyümenin heyecanını yaşıyoruz. Bu bölgelerde ikamet eden ve tatil yapan müşterilerimizin evlerindeki acil ve temel ihtiyaçlarını karşılayarak güzel bir sezon geçirmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Sahil kesimlerinde açtığımız bu 3 mağazayla eş zamanlı olarak büyük şehirlerde de Koçtaş Fix mağaza açılışlarımızı sürdürdük. İstanbul’da Beylikdüzü’nde ve Ümraniye Meydan İstanbul AVM’de olmak üzere 2, Ankara Keçiören FTZ AVM’de ve Bursa Korupark AVM’de de birer mağaza açarak toplamda 26 Koçtaş Fix mağazasına ulaştık. Koçtaş Fix mağazalarımızın sayısını 2019 yılı sonuna kadar 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz ancak bu rakamın ötesine de geçebiliriz. Koçtaş olarak büyüme stratejimizi her durum ve koşulda aralıksız hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Koçtaş Fix mağazalarımızda bulunan 5 bin ürüne ek olarak, kiosklardan temin edilebilecek 60 bin ürünü müşterilerimizin ister evlerine ister en yakın Koçtaş Fix mağazasına teslim ediyoruz. Ayrıca, koctas.com.tr ile ürünlerimizi tüm Türkiye’de müşterilerimizle buluşturuyoruz. Koçtaş Fix mağazalarımız, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’deki en önemli örneklerden ve stratejik yol haritamızdaki önceliklerimiz arasında. Büyümemizi büyük oranda, müşterilerimizin en çabuk ulaşabilecekleri, ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilecekleri, mahalledeki yüzümüz olan Koçtaş Fix mağazaları ile gerçekleştireceğiz. Koçtaş Fix mağazaları ile perakende ve usta müşterilerimizin evle ilgili acil ve tüm ihtiyaçlarını karşılamayı, bulunduğumuz mahallelerde istihdam yaratmayı ve bölgeyi kalkındırmayı hedefliyoruz."



