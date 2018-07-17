Koçtaş Yaşayan Evler Blog, yayında

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ın, yaşam alanlarına dair pek çok fikri ve ipucunu bir araya getirdiği Koçtaş Yaşayan Evler Blog hayata geçti.

Koçtaş'ın açıklamasına göre, şirket, yaşam alanlarını güzelleştirmek isteyenlere ilham kaynağı olacak güzel fikirlerini yepyeni bir platform üzerinden paylaşıyor. Koçtaş Yaşayan Evler Blog, dekorasyon alanındaki fikirlerin yanı sıra yaratıcı ve hayatı kolaylaştıracak çözüm önerileri ve ipuçları sunuyor.

Yaşam alanlarına dair birbirinden güzel fikirlere ilham olacak, okuyucularına bu fikirleri hayata geçirme yollarını anlatarak hayatı kolaylaştıracak pek çok farklı öneriyi içinde barındıran Koçtaş Yaşayan Evler Blog, akıllı çözümler, pratik çözümler, usta çözümler ve hikayeler-gündem olmak üzere 4 ana kategoriden oluşuyor.



Koçtaş Yaşayan Evler Blog'un "Akıllı Çözümler" kategorisinde yer alan "eskiden yeniye dönüşüm" başlığındaki önerilerle yaşam alanlarınızda geri dönüşüm odaklı çözümler üreterek sıra dışı şıklığı yakalarken, "kendin yap" bölümüyle hobi köşesini oluşturmanın yanı sıra merdivenden raf, paletten yatak, kedi kulübesi gibi birçok yaratıcı fikirle yaşam alanlarına keyif katılabiliyor.

Pratik Çözümler kategorisi, birbirinden farklı dekorasyon seçeneği ile evlerini baştan sona yenilemek ya da ufak dokunuşlarla güzelleştirmek isteyenler için güzel fikirlerle dolu. Salondan yatak odasına, antreden bahçeye, balkondan çocuk odasına, ofisten banyoya kadar yaşam alanlarının her bölümüne özel trendlere ve ipuçlarına bu bölümden ulaşabilirken, aydınlatma, mobilya ve mutfak için ihtiyaç duyulan tüm çözüm önerilerine kolayca erişilebiliyor.

Koçtaş Yaşayan Evler Blog'un "Usta Çözümler" kategorisinde bulunan "nasıl yapılır" ve "usta ekipmanlar" başlıklarında duvar kağıdının nasıl uygulanacağıyla ilgili bilgilere ulaşılabilirken, "hikayeler-gündem" kategorisinden, özel günlerden mevsim değişikliklerinde yapılması gereken hazırlıklara kadar hayatı kolaylaştıracak birçok öneriye ulaşmak mümkün.

Ayrıca, Koçtaş Yaşayan Evler BLOG okurları önümüzdeki günlerde ilgi alanlarına göre kendilerine özel içerik ve çözüm önerilerine de ulaşabilecek. Evleri farklı kılacak, ihtiyaçlara cevap verecek, hayatı kolaylaştıracak önerilerle buluşmak için blog.koctas.com.tr'ye tıklamak yeterli olacak.