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Koçtaş'tan "En Uzun Gece" indirimleri

- Koçtaş, yüzlerce çeşit ürünü kapsayan "En Uzun Gece" indirim kampanyası başlatacak

Koçtaş'tan
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İSTANBUL (AA) - Koçtaş, kışın evde geçirilecek uzun saatleri daha da keyifli kılmak için yüzlerce çeşit ürünü kapsayan "En Uzun Gece" indirim kampanyasını başlatıyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, 21, 22 ve 23 Aralık'ta geçerli "En Uzun Gece" indirimleri, yüzlerce üründe geçerli olacak.

Yılın son kampanyasından faydalanmak isteyenlerin kaçırmaması için İstanbul’da Yenibosna, Kartal ve Viaport, Ankara’da Eryaman ve Ankamall, İzmir’de Bornova, Balçova ve Karşıyaka mağazaları 21 Aralık Cuma günü saat 00.00'a kadar açık olacak.

En uzun gece indirimleri kapsamında Blyss 9 dilim yağlı radyatör 299,90 TL yerine 219,90 TL’lik, 180 cm lambader 119,90 TL yerine 99,99 TL’lik, 3 kapılı gardırop 549,90 TL yerine 399,90 TL’lik, mısır patlatma makinesi 99,99 TL yerine 79,99 TL’lik, Performance Power 3.6V akülü vidalama 64,99 TL yerine 49,99 TL’lik indirimli fiyatlarıyla Koçtaş mağazaları ve koctas.com.tr’deki yerlerini alıyor.

Koçtaş’ın "En Uzun Gece" indirim kampanyasından yararlanmak isteyen Koçtaş Kart sahipleri, Koçtaş mağazaları ya da www.koctas.com.tr internet mağazasını ziyaret edebilecek.


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Anahtar Kelimeler:
En Uzun GecKOÇTAŞ
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