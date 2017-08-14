Koçtaş'tan Kurban Bayramı'na özel indirim

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, Kurban Bayramı'nda Koçtaş Kart’lılara özel fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, "lezzetli" bir bayram sofrası hazırlamak isteyenler için "çok özel" indirimler sunuyor.

Döküm tava, camlı ızgara, kıyma makinesi ve derin dondurucuyu kapsayan Koçtaş Kart’lılara özel kampanya, 15 Eylül 2017'ye kadar geçerli olacak.

Isıya dayanıklı kırılmaz cam kapaklı Sinbo elektrikli döküm tava 99,99 lira, bulaşık makinesinde yıkanabilen Sinbo camlı ızgara 119,90 lira yerine 109,90 lira, güvenli kilit fonksiyonu bulunan Sinbo kıyma makinesi 169,90 lira yerine 129,90 lira ve hareket kolaylığı sağlayan tekerlekleri ile Beko derin dondurucu 599,90 lira fiyatıyla Koçtaş mağazalarında tüketicileri bekliyor.