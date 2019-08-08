Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Avukat Dr. Markus Heyn Avukat Metin Uracin
Bayram tatili öncesi “Yakıt Puanlar“ Opet'ten
“Yakıt Puanlar“ Opet'ten
Yola çıkan okusun
Yola çıkan okusun
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!

Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası

- Koçtaş'ın 22 Ağustos'a kadar sürecek, bahçe ve soğutma kategorilerinde geçerli olan kampanyasında çok sayıda fırsat tüketici ile buluşuyor.

Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası
banner17

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ın bahçe ve soğutma kategorilerinde geçerli olan yaz sonu kampanyası 22 Ağustos'a kadar sürecek.

Koçtaş'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Ağustos'a kadar sürecek, bahçe ve soğutma kategorilerinde geçerli olan kampanyada, çok sayıda fırsat tüketici ile buluşuyor.

Koçtaş Kart avantajıyla kampanyadan yararlanmak isteyenler 22 Ağustos tarihine kadar Koçtaş mağazaları, koctas.com.tr ya da Koçtaş mobil uygulamasını ziyaret edebilecek.

Bahçe grubundan koctas.com.tr üzerinden yapılan her 500 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo hizmetinden de yararlanılabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KOÇTAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5