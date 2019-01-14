Kodlama öğrenen Ağrılı çocuklar TV üretim fabrikasını gezdi

İSTANBUL (AA) - Ağrı Valiliğince hayata geçirilen "KODLAĞRI Projesi" çerçevesinde kodlama ve yazılım öğrenen bazı öğrenciler, İstanbul'da Sunny Elektronik'in fabrikasını gezerek TV ve elektronik aletlerin üretim süreçlerini inceledi.

KODLAĞRI Projesi kapsamında Ağrı'daki okullarında ve atölyelerde kodlama ve yazılım dersi öğrenen 13 çocuğa, bu alanda üretim gerçekleştirilen Atmaca Şirketler Grubu çatısı altında yer alan Sunny'nin üretimlerinin gerçekleştirildiği Esenyurt'taki fabrikası gezdirildi.

Ziyaret kapsamında TV ve diğer elektronik cihazların üretim süreçleri çocuklara gösterildi. Üretim sürecine dair bilgilerin paylaşıldığı çocuklar, merak ettiği konular hakkında yetkililere sorular sorarak onlardan bilgi aldı.

Ağrılı çocukların fabrikada aldıkları teorik eğitim 2 gün sürecek.





- "Çocuklara bir vizyon sunmak istiyoruz"





Sunny Elektronik markasını bünyesinde bulunduran Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca, Ağrı Valisi Süleyman Elban'a teşekkür ederek, "Çünkü onların başlattığı bir proje. Şu anda Ağrı ölçeğinde 50 binden fazla çocuğa temel kodlama eğitimi dersi verilmiş durumda. Bu hakikaten heyecan verici." dedi.

Kendilerinin de bu projeye destek olmak adına ellerindeki mühendislik ve Ar-Ge çalışmaları konusundaki imkanları sunacaklarını dile getiren Atmaca, "Bu proje kapsamında hakikaten gelecek vadeden öğrencilerin bir kısmına mümkün olduğunca elimizden gelen desteği vermek için bu programı düzenledik." diye konuştuk.

Atmaca, bugün 13 çocuğun fabrikalarına geldiğini kaydederek, proje kapsamında aldıkları eğitime neler ekleyebileceklerini düşündüklerini anlattı.

"Burada önemli olan bir vizyon sunmak. Ülkemizde neler yapılabildiğine dair onların ufuklarını açmak." diyen Atmaca, çocukların geleceğe dair planlarını daha sağlıklı yapmaları konusunda katkı sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Atmaca, şu anda dönemsel olarak 13 öğrenciye bu pratik eğitimi verdiklerini belirterek, bu sayıyı gruplar halinde devam ettireceklerini, projeye desteği sürdüreceklerini söyledi.

Proje kapsamında eğitim alan çocuk sayısının 50 bini aştığını yineleyen Atmaca, bunlar arasındaki kendini kodlama ve yazılıma adamış, bunu kendine yol olarak çizmiş çocuklara destek olacaklarını aktardı.

Atmaca, bu çocukların Ağrı'da yazılım yapabilecekleri ve mühendis kabiliyetlerini geliştirecekleri bir ortamı onlara Ağrı'da sunmak istediklerini sözlerine ekledi.





- "51 bin Ağrılı çocuk kodlama-yazılım öğrendi"





Ağrı İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve KODLAĞRI Projesi'nin yöneticilerinden Selahattin Bilgiç, projeye 1 Kasım 2017'de 20 bilgisayarla başladıklarını belirterek, bugüne kadar 51 bin öğrenciye kodlama ve yazılım eğitimi verdiklerini söyledi.

Bilgiç, "Şu anda 200 atölye ve 2 bin bilgisayarla projeyi sürdürüyoruz. Robotik kodlama malzemelerini vesaire de öğrencilere veriyoruz." dedi.

Şu anda her sınıfta haftada 2 saat bilişim dersi verdiklerini dile getiren Bilgiç, haftasonları da kurslarla, egzersiz çalışmalarıyla eğitimleri sürdürdüklerini aktardı.

Bilgiç, şu anda okul öncesinden lise son sınıflara kadar projeyi genişlettiklerini kaydederek, "Yazılım üzerine bilgisayarda kod vererek çeşitli malzemeleri hareket ettirmeyi öğretiyoruz. Yazılım ve kodlamayı öğretiyoruz. Projeye ilk başladığımızda her işte olduğu gibi bir dirençle karşılaştık. Daha sonra projeyi önce öğrenciler sonra veliler benimsedi." diye konuştu.

Bu gezi kapsamında öğrencilere farklı teknolojik ürünlerin imalatını göstermek istediklerini belirten Bilgiç, "Fabrikada şu anda öğrencilerimiz teoride öğrendiğini pratikte de görüyorlar. Bu sayede öğrencilerin kafalarında oluşan soru işaretlerini gideriyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Yazılımı çok seviyorum"





Ağrı Merkez İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Abdullah Hasan, proje kapsamında okullarında temel kodlama dersi aldıklarını belirterek, kodlama ve yazılımı çok sevdiğini söyledi.

Yazılıma kendisinin de ilgisi olduğunu ve projeyi çok beğendiğini dile getiren Hasan, yazılımcı olmak istediğini ifade etti.

Hasan, proje kapsamında bugün gerçekleştirilen fabrika gezisinden bahsederek, "Geziden çok memnun kaldım. Bizi bilgilendirme amaçlı bu gezinin gerçekten faydasını göreceğimize inanıyorum. Gayet beğendim." diye konuştu.