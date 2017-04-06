"KOİF'17" 4 bin 508 kişiye iş kapısı açacak

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, katılımcı 102 firmanın 4 bin 508 istihdam taahhüdünde bulunduğu Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı (KOİF'17) açıldı.

"İstihdamda Milli Seferberlik Programına" destek vermek amacıyla Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası iş birliğiyle Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarda 108 firma stant açtı.

Tüpraş, Ford Otosan, Honda Türkiye ve Hyundai Assan gibi büyük endüstri kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasının da hedeflendiği fuarda, 4 bin 508 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Fuarın açılışında konuşan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Türkiye'deki genç nüfusun istihdam beklentisini karşılamanın, mutlu olacakları ve ekonomiye değer katacakları işle buluşturmanın en öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin işsizlik rakamlarının tekrar tek haneli rakamlara inmesi noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'ta Ankara'da ilan ettiği Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Kocaeli olarak en başarılı il olmayı hedeflediklerini dile getiren Güzeloğlu, o günden beri yıl sonuna kadar Türkiye'nin hedeflemesine uygun, büyük katkıyı sağlamanın heyecanı ve çabası içerisinde olduklarını kaydetti.

Vali Güzeloğlu, Milli İstihdam Seferberliği'nin başlamasından bu yana Kocaeli'de 25 bin 619 kişinin iş sahibi olduğu bilgisini vererek, "Bu seferberlikte yıl sonu hedefimizi en az 60 bin olarak ilan etmiştik. Ortaya çıkan bu sayı hedefimizin yüzde 40'ıdır. İnşallah bu azimle 2017 yılının sonunda en az 60 bin olan hedefimizin 100 bine doğru yol aldığını da göreceğiz." diye konuştu.

Bugün kapısını açtıkları ve 3 gün sürecek fuarın istihdam seferberliğine büyük katkı sağlayacağını belirten Güzeloğlu, "Fuara 85'i özel, 17'si kamu olmak üzere toplam 102 firma katılıyor. Stant açan firmalar, 4 bin 508 istihdam taahhüt etti. Yani bu fuarda 4 bin 508 gencimiz daha işe kavuşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, Kocaeli'nin büyük kapasitesi, dinamiği ve derinliğiyle istihdam sorununun çözülmesinde en başarılı il olduğu gerçeğinin yıl sonunda tecelli edeceğini sözlerine ekledi.

- "İşsizlik oranını en fazla azaltan ülke olduk"

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk ise işsizliğin dünyanın en temel sorunlarından biri olduğunu kaydetti.

Dünyada 200 milyona yaklaşan işsizlik rakamlarının gelecek 4-5 yıl içerisinde 215 milyona ulaşmasının beklendiğini dile getiren Aktürk, küresel düzeyde yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin son 14 yılda reform niteliğinde istihdam politikalarını yürürlüğe koyduğunu anlattı.

Aktürk, 2009 yılındaki küresel ekonomik kriz sonrasında 2012'de OECD ülkeleri arasında işsizlik oranını en çok azaltan ülke olduğuna işaret ederek, bununla birlikte son dönemde yaşanan başta Rusya krizi, yakın coğrafyadaki stratejik gerilimler ve 15 Temmuz darbe girişiminin sonucu iş gücü piyasaları ve istihdam oranlarının olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Ekonomide ve iş gücü piyasasında yaşanan gelişmelerin etkisiyle işsizlik oranlarının 2016 yılının ikinci yarısından itibaren yükselmeye başladığını aktaran Aktürk, her ne kadar şu an için iş gücü piyasalarında mevcut sorunlar olsa da uygulamaya koydukları istihdam politikalarıyla bunları aşacaklarını dile getirdi.

Aktürk, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında 500 bini İş Başı Eğitim Programından olmak üzere 1,5 milyonu da ilave istihdam gelmek üzere toplam 2 milyon kişinin iş gücü piyasasına katılması için var güçleriyle çalıştıklarını ve yıl sonunda işsizlik oranlarını tek haneli rakamlara indirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise devletin istihdam yaratma konusunda üzerine düşen görevi yaparken gençlerin de çalışmaları ve kendilerine nitelik kazandırmaları gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol mensupları fuarın açılış kurdelesini keserek, stantları gezdi.

Fuar, 8 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.



