Kolen Elektrik'ten serbest tüketicilere indirim imkanı

ANKARA (AA) - Kolen Elektrik tarafından, serbest tüketicilere özel "ön ödemeli teklif" döneminin başlatıldığı, tüketicilerin bir yıllık enerji bedelini peşin ödeyerek piyasa koşullarından daha ucuza elektrik satın alabileceği bildirildi.

Kolen Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de serbest tüketici sayısının 3 milyonu geçtiği belirtildi.

Şirketin serbest tüketicilere özel ön ödemeli teklif dönemini başlattığı, bu çerçevede isteyen tüketicilerin bir yıllık enerji bedelini peşin ödeyerek, piyasa koşullarından daha ucuza elektrik satın alabileceği ifade edildi.

Elektrikte serbest tüketici limitinin en düşük seviyesi olan 82 liranın üzerinde fatura ödeyen tüm tüketicilerin ön ödemeli tekliften faydalanabileceği vurgulandı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun serbest tüketici limitinin düşürülmesi yönündeki kararının isabetli olduğunu belirtti.

Kararın sadece bu hizmetten istifade edebilecek abone sayısını artırmadığını, aynı zamanda tüketim profili itibarıyla verilen hizmetin vatandaşa, evlere kadar indiğini vurgulayan Karayurt, şunları kaydetti:

"Sektör, segment olarak da daha geniş bir yelpazeye hitap eder oldu. Bu da doğal olarak abonelere yeni teklif seçenekleri sunma ihtiyacını doğurdu. Abonelere en iyi imkanları sunmayı hedefleyerek piyasaya ilk defa ön ödemeli teklif seçeneğini kazandırdık. Bu teklifle tüketicilere 1 yıllık enerjilerini, peşin ödeme yaparak piyasa koşullarından çok daha ucuza satın alma imkanı sağlıyoruz. Tüketiciler, madem elektriğini peşin satın alıyor, bunun çok daha avantajlı olması lazım. Biz de bunu yapıyoruz."