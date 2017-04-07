Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Kolen Elektrik'ten serbest tüketicilere indirim imkanı

ANKARA (AA) - Kolen Elektrik tarafından, serbest tüketicilere özel "ön ödemeli teklif" döneminin başlatıldığı, tüketicilerin bir yıllık enerji bedelini peşin ödeyerek piyasa koşullarından daha ucuza elektrik satın alabileceği bildirildi....

Kolen Elektrik'ten serbest tüketicilere indirim imkanı

ANKARA (AA) - Kolen Elektrik tarafından, serbest tüketicilere özel "ön ödemeli teklif" döneminin başlatıldığı, tüketicilerin bir yıllık enerji bedelini peşin ödeyerek piyasa koşullarından daha ucuza elektrik satın alabileceği bildirildi.

Kolen Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de serbest tüketici sayısının 3 milyonu geçtiği belirtildi.

Şirketin serbest tüketicilere özel ön ödemeli teklif dönemini başlattığı, bu çerçevede isteyen tüketicilerin bir yıllık enerji bedelini peşin ödeyerek, piyasa koşullarından daha ucuza elektrik satın alabileceği ifade edildi.

Elektrikte serbest tüketici limitinin en düşük seviyesi olan 82 liranın üzerinde fatura ödeyen tüm tüketicilerin ön ödemeli tekliften faydalanabileceği vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kolen Elektrik Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun serbest tüketici limitinin düşürülmesi yönündeki kararının isabetli olduğunu belirtti.

Kararın sadece bu hizmetten istifade edebilecek abone sayısını artırmadığını, aynı zamanda tüketim profili itibarıyla verilen hizmetin vatandaşa, evlere kadar indiğini vurgulayan Karayurt, şunları kaydetti:

"Sektör, segment olarak da daha geniş bir yelpazeye hitap eder oldu. Bu da doğal olarak abonelere yeni teklif seçenekleri sunma ihtiyacını doğurdu. Abonelere en iyi imkanları sunmayı hedefleyerek piyasaya ilk defa ön ödemeli teklif seçeneğini kazandırdık. Bu teklifle tüketicilere 1 yıllık enerjilerini, peşin ödeme yaparak piyasa koşullarından çok daha ucuza satın alma imkanı sağlıyoruz. Tüketiciler, madem elektriğini peşin satın alıyor, bunun çok daha avantajlı olması lazım. Biz de bunu yapıyoruz."

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
ElektrikFaturaIndirimKolenKolen ElektrikSerbest Tüketici
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5