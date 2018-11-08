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Kolombiya'da otomobil fuarı

- Başkent Bogota'da 60'tan fazla markanın yer aldığı Uluslararası 14. Otomobil Fuarı'nda bini aşkın model tanıtılıyor

Kolombiya'da otomobil fuarı
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BOGOTA (AA) - Kolombiya'da düzenlenen Uluslararası 14. Otomobil Fuarı'nda dünya çapında 60'tan fazla markanın otomobil, arazi araçları, kamyonet ve motosikletleri sergileniyor.

Başkent Bogota'daki fuar ve kongre merkezi Corferias'ta 18 Kasım'a kadar açık kalacak fuarda birçok markanın yeni ürünlerinin yanı sıra özel tutkunları bulunan bazı modellerin eski versiyonları da ziyaretçilerle buluşuyor.

Bazı markalardan binden fazla dizel, benzinli ve elektrikli taşıtın yanı sıra motosikletlerin de görücüye çıktığı fuarda ayrıca, alanda oluşturulan zorlu parkurlarda 4x4 arazi araçlarının performanslarına yer veriliyor.

Corferias'tan yapılan yazılı açıklamada, fuara 200 binden fazla ziyaretçi beklendiği belirtilerek, Latin Amerika'da otomobil sektörünün yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 büyüme kaydettiği aktarıldı. Açıklamada, sektörde satışların bu süreçte Ekvador'da yüzde 56, Brezilya'da yüzde 14, Şili'de yüzde 20 ve Arjantin'de yüzde 11 arttığı bilgisi paylaşıldı.

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KolombiyaOtomobil Fuarı
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