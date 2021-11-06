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Koltukta 70'leri yaşatacak

Doğtaş imzalı Lily Sallanır Berjer, konforlu hatları ve sallanır özelliğiyle otururken keyifli zaman geçirmenizi sağlıyor. Farklı renk alternatifleri sunan Lily, dokuma bukle kumaş uygulamasıyla da yaşam alanlarına sıcacık bir hava katıyor.

Koltukta 70'leri yaşatacak
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Yuvarlak hatları ve neşe veren tasarımıyla Doğtaş Lily berjer; Doa, Eva, Lui ve Mia dresuarlar ile birlikte yaşam alanlarına 70’lerin renkli dünyasını taşıyor. Lily Sallanır Berjer İle Yaşam Alanlarına Neşe Geliyor

Doğtaş imzalı Lily Sallanır Berjer, konforlu hatları ve sallanır özelliğiyle otururken keyifli zaman geçirmenizi sağlıyor. Farklı renk alternatifleri sunan Lily, dokuma bukle kumaş uygulamasıyla da yaşam alanlarına sıcacık bir hava katıyor. Kol ve ayağın bütün olarak tasarlandığı masif iskeletiyle, sağlamlığı ve sallanma dengesini en üst seviyeye çıkarıyor. Lily Sallanır Berjer tercihe göre tekil olarak dinlenme ve okuma köşesinde kullanılabileceği gibi, koltuk takımları ve köşelerle eşleştirilerek de kullanılabiliyor. En küçükten en büyüğe herkesin favorisi olmaya aday bu yepyeni tasarım evlere tatlı bir kapışma getirmeye hazırlanıyor.

Rengârenk, Minimal Ve Neşeli Dresuarlar

Tasarımlarında, 70’lerin coşkusunu, neşeli olma halini ve canlı renklerini barındıran Doa, Eva, Lui ve Mia dresuarlar, evlerin girişlerinde pozitif bir enerji, salonlarda ise tatlı köşeler yaratıyorlar. Dünyaya ilham olan 70’lerin izlerini taşıyan tasarımlarda, kırmızı ve yeşilin en canlı tonları ahşabın sıcaklığıyla buluşurken, konforlu, pratik ve fonksiyonel detaylar da kendini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğtas70’lerin Neşesini Ve Coşkusunu
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