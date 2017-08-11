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Komşudan BAGFAŞ'a sipariş

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ, Yunanistan ve Bulgaristan'a ihraç edilmek üzere 1,66 milyon dolarlık sipariş aldı.

Komşudan BAGFAŞ'a sipariş

İSTANBUL (AA) - BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ, Yunanistan ve Bulgaristan'a ihraç edilmek üzere 1,66 milyon dolarlık sipariş aldığını bildirdi.
BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabri̇kaları AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "Yunanistan ve Bulgaristan'a ihraç edilmek üzere Teotrade ve Hranservis firmalarından sırasıyla 3 bin ton DAP ve 4 bin ton CAN gübresi siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 1,66 milyon dolar olup, sevkiyatların eylül ayında tamamlanması planlanmaktadır. Ödemeler mal mukabilidir." ifadeleri kullanıldı.


 

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SiparişKAPBAGFAS
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