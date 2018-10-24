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Kömür ithalatına ek mali yükümlülükte düzenleme

ANKARA (AA) - İthal kömüre ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin kararda düzenlemeye gidildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ithal kömüre uygulanacak ek mali yükümlülüğe...

Kömür ithalatına ek mali yükümlülükte düzenleme
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ANKARA (AA) - İthal kömüre ek mali yükümlülük uygulanmasına ilişkin kararda düzenlemeye gidildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithal kömüre uygulanacak ek mali yükümlülüğe ilişkin ilk kararın yayım tarihi olan 2 Ağustos 2016 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış ürünün 15 Eylül 2016 tarihine kadar ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde söz konusu ürüne bu karar hükümleri uygulanmayacak.

Bu kapsamda, karara konu ürüne ilişkin tahsil edilmiş ek mali yükümlülük ve bundan kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç, başvurusu halinde, gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ilgilisine iade edilecek.

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Cumhurbaşkanı KararıIthalatKömürResmi Gazete
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