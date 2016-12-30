Komuta kontrol uçakları THY Teknik'e emanet

ANKARA (AA) - Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan komuta kontrol uçaklarının lojistik destek hizmetini 5 yıl boyunca Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ sağlayacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ve THY Teknik AŞ arasındaki Komuta Kontrol Uçakları Lojistik Destek Projesi Sözleşmesi imzalandı.

SSM Müsteşarı İsmail Demir, sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, savunma sanayisindeki işlerin büyüklüğü düşünüldüğünde sözleşmenin kapsamının çok da büyük olmadığını söyledi.

Kavram olarak ise çok önemli bir noktada bulunulduğunu vurgulayan Demir, projenin, Türkiye'de havacılık bakım, onarım ve destek hizmetleriyle ilgili yetkin bir kuruluşun Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet verir hale gelmesini sağlaması ve savunma sanayisindeki lojistik işlerine yönelik kurgunun şekillenmesine yapacağı katkıyla bir kilometre taşı niteliği taşıdığını ifade etti.

Demir, bu projenin devamının gelmesini diledi.

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman da şirketin uçak bakımında dünyada 7. sırada bulunduğunu ve geçen yıl 1 milyar dolar civarında ciro yaptıklarını söyledi.

Dünyanın her yerine hizmet verdiklerine işaret eden Karaman, Türkiye'de de daha fazla ihtiyacı karşılamayı amaçladıklarını belirtti.

Görev aldıkları Barış Kartalı Projesi'nde oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıktığına değinen Karaman, uçak bakımı alanındaki ihtiyaçların ülkede karşılanması ve harcanan kaynağının Türkiye'de kalmasının önemini vurguladı.

Karaman, şu anda 40 uçağa aynı anda bakım yapabildiklerini, yapılacak yeni yatırımlarla 80-100 uçağa bakım yapabilir hale gelerek, bu alanda "sınıf atlamayı" hedeflediklerini kaydetti.

- Savunma sanayisinde bir ilk

Sözleşme ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı Lojistik Daire Başkanlığı tarafından ilk kez platform düzeyindeki bir savunma sisteminin lojistik destek projesi hayata geçirildi.

Sözleşme kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde mevcut 4 ayrı tipte toplam 6 komuta kontrol uçağının etkin olarak görevde ve tüm fonksiyonlarıyla çalışır durumda tutulması sağlanacak.

Ağırlıklı olarak ticari sahada faaliyet gösteren THY Teknik AŞ, böylece ana yüklenici olarak savunma alanında da faaliyet gösterecek, Depo Seviyesi Bakım gerçekleştirecek ve gelecekte Türk Silahlı Kuvvetleri ve/veya kamu kurumlarının envanterine girecek benzer uçaklara da hizmet verme yeteneği kazanacak.

THY Teknik AŞ tarafından özgün bir tedarik süreci kurulması ve milli yazılımlar üretilmesiyle savunma sanayisi için çok önemli kazanımlar elde edilecek.