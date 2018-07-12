Konaklama sektörü İzmir'de buluşacak

İZMİR (AA) - "Uluslararası Ege Otel Ekipmanları, Ağırlama Konaklama Teknolojileri Fuarı", 20-23 Şubat 2019'da İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, fuarın tanıtımı nedeniyle İzmir'de bir otelde düzenlenen toplantıda, şehrin, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.

Turizm anlamında İzmir'in sunabileceği çok şey olduğunu dile getiren Ayık, "Hem tedarik merkezi hem de gezilip görülecek çok yer var. Sadece ekipman açısından da bakmamak lazım. Gastronomi turizminde sağlıklı beslenme denildiğinde dünyada akla gelen mutfaklardan biri haline geldi. Bu fuarla Ege mutfağı tüm dünyayla buluşacak." dedi.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise daha önce Kuşadası'nda düzenlenen ve yıldan yıla büyüyen fuarın artık kabına sığmadığını vurguladı.

Turizmin 54 yan sektörü besleyen önemli çalışma alanı olduğunu vurgulayan İşler, şöyle konuştu:

"Fuar, 600 bin yatak kapasiteli Ege'deki konaklama sektörü için de büyük bir fırsat. Turizm grip olursa, sektör nezle oluyor. Bu silsile olarak yansıyor. Bizlerin bu fuarı bir turizm festivali, bir gastronomi festivali olarak da ele almamız gerekiyor. Bu fuarı hepimiz birlik olarak daha da büyütmemiz gerekiyor."

TÜROFED ile ETİK iş birliğinde GL Platform tarafından düzenlenecek fuar, gelecek yıl 20-23 Şubat tarihlerinde Fuarİzmir'de gerçekleşecek.

Fuarda, otel tekstili, mobilyaları, mutfak, otel odası, çamaşırhane, restoran ürün ve ekipmanları, aydınlatma, güvenlik sistemleri, havuz ve aksesuarları, soğutma grupları, otel ve restoran yapı danışmanlık firmalarını ağırlayacak.