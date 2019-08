Konfeksiyon ihracatçılarından Almanya'ya milyar dolarlık hedef

Tekstil sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan Munich Fabric Start Fuarı ile aynı fuar alanında ilk kez düzenlenecek olan Munich Fabric Start Sourcing Fuarı'na katılacak olan Türk konfeksiyon sektörü, 2018 yılında 3,2 milyar dolarlık ihracat yaptığı Almanya'ya 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat hedefliyor.



Türkiye Milli Katılım Organizasyon Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından yapılacak olanMunich Fabric Start Sourcing Fuarı'na 10 Türk firması katılıyor.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Munich Fabric Start Sourcing Fuarı'na katılacak firmaların Sonbahar/Kış 2020/21 sezonu koleksiyonlarını sunacaklarını, Almanya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelecek alıcılarıyla bir araya gelme fırsatı yakalayacaklarını kaydetti.



Almanya'nın Türkiye'nin konfeksiyon ihracatında lider ülke olduğu bilgisini veren Sertbaş, "Almanya'ya 2018 yılında Türkiye genelinde 3.2 milyar dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ettik. Almanya'nın konfeksiyon ithalatından yüzde 10 pay alıyoruz. Almanya pazarına yakınlık avantajımızı kullanarak, kendi koleksiyonlarımızı pazarlayarak 2023 yılında 5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. Munich Fabric Start Sourcing Fuarı bu hedefe ulaşmamızda itici rol oynayacak" şeklinde konuştu.



Munich Fabric Start Sourcing Fuarı'na Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Milli Katılım Organizasyonu ile katılacak firmalar şunlar olacak; "Akçakaya Group Tekstil A.Ş., Demoteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Ştd., Mosi Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Fıratteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., İ.Y.A. Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Kreazon Tekstil San ve Dış Tic. Ltd. Şti., MD Tekstil Konfeksiyon Tur. San. ve Tic. A.Ş., MEBA Giyim San. Tic. Ltd. Şti., Seyfeli Dış Ticaret Ltd. Şti., Tayra Tekstil San. Tic. Ltd. Şti."