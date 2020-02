Konkordatodan çıkamadı, iflas etti

Ünlü restoran zinciri Lunchbox, yaşadığı mali krizi aşamayınca konkordato istemişti. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018’in Kasım ayında verdiği kararla ünlü markanın bağlı olduğu Dünya Mutfağı Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ve Şef Gıda Restoran İşletmeleri San. Turizm ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile söz konusu şirketlerin sahipleri Erkan Şahintürk ve Nigar Tuba Şahintürk için konkordato taleplerini kabul etti ve tedbir kararı verdi. Bu karar alınalı bir yıldan fazla oldu. Mahkeme koruması altında faaliyetlerini yürüten Luncbox geçen sürede iyileşme gösteremedi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 30 Ocak tarihli duruşmasında borçlular hakkında Mahkemece verilen kesin mühletin kaldırılarak borçluların konkordato talebinin reddine ve her iki şirketin 30/01/2020 günü saat: 14:56 itibariyle iflaslarına karar verdi. Bu karar sonrasında şirkete sermaye girişi olup da iflas masasından kalkar mı bilmiyoruz ama şu an itibariyle şirket resmen iflas etti. Aksi bir durum olmazsa şirketin tasfiye işlemleri başlayacak. Konkordato kararları önemli. Süreyi iyi değerlendirip yolunu devam edenler de var. Konkordato davalarının birçoğunda bu yıl sona yaklaşılıyor. Süreci yaşayan şirketler yakın takibimizde. Yeni gelişme olursa aktarmaya devam edeceğiz…PARA DERGİSİ