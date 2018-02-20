Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Konteynerde FETÖ finansörü Uğur'a ait eşyalar ele geçirildi

- Kocaeli'de gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek aranan konteynerde, FETÖ/PDY'ye finansörlük yaptığı belirtilen Kaynak Holdingin firari ortağı Ahmet Nurettin Uğur'a ait banka dokümanları, B serisi 1 ABD doları ve çok sayıda eşya bulundu

Konteynerde FETÖ finansörü Uğur'a ait eşyalar ele geçirildi

ANKARA (AA) - Kocaeli'de, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek aranan konteynerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansörlük yaptığı belirtilen Kaynak Holding'in firari ortağı Ahmet Nurettin Uğur'a ait banka dokümanları, B serisi 1 ABD doları ve çok sayıda eşya ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde yapılan incelemede, göndericisi ve alıcısı E.E. olan ve ABD'ye gidecek zati eşya taşıdığı beyan edilen konteyner şüpheli bulunarak arandı.

Aramada, FETÖ/PDY'nin finans kaynaklarından Kaynak Holding'in firari ortaklarından olduğu belirtilen Ahmet Nurettin Uğur adına düzenlenmiş Bank Asya'ya ait çok sayıda kart ve hesap cüzdanı, çek defteri, banka ödemelerini gösterir dekontlar ve tahsilat listelerinin yanı sıra 1 adet B00644478 seri numaralı 1 ABD doları, çok sayıda laptop, DVD, CD, hafıza kartı, cep telefonu, telefon defteri ve pasaport ele geçirildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 62 kalem suç unsuru eşya muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nurettin UğurFetö
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5