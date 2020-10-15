Kontrolmatik'e yatırımcılar büyük ilgi gösterdi

2020’de dünyanın en büyük 37. sistem entegretörü olan ve 24 ülkeye teknoloji ihraç eden Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş’nin talep toplama süreci tamamlandı.

Türkiye’nin önde gelen, CFE Media and Technology’nin yayınladığı listeye göre ise 2020’de dünyanın en büyük 37. sistem entegretörü olan ve 24 ülkeye teknoloji ihraç eden Kontrolmatik Teknoloji’nin Gedik Yatırım’ın tek yetkili yatırım kuruluşu olduğu 50 milyon TL büyüklüğündeki halka arzı, 12-13 Ekim tarihlerinde 1,3 milyar TL tutarında 26 kat üzerinde talep toplanarak, bireysel ve kurumsal yatırımcıların yoğun ilgisiyle başarılı bir şekilde tamamlandı.

Gedik Yatırım’ın bugün KAP’ta yaptığı açıklamaya göre, Kontrolmatik’in 12-13 Ekim 2020 tarihlerindeki halka arzında, bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 38,2 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 18,2 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 8,7 katı talep geldiği bildirildi. Toplamda ise Kontrolmatik halka arz büyüklüğünün 26,3 katı talep toplandığı belirtildi.

Şirketin halka arzına yönelik bir açıklama yapan Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, şirket hisselerinin gördüğü yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Aslanhan “Halka arza giderek şeffaflaşma ve prestij odaklı bir adım atmayı hedefledik. Halka arzdan elde edilecek fon kaynaklarını AR-GE, yeni yatırımlar, ihracata yönelik faaliyetler ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanacağız. Paylarımıza olan bu ilgi bizi onurlandırdı. Şimdi yatırımcılarla, yeni ortaklarımızla birlikte bu şirketi daha da ileri taşımak için tüm gücümüzle çalışacağız. Kontrolmatik olarak, Şirket’imize ortak olmayı seçen tüm yatırımcılara teşekkür ederiz” dedi.

Toplamda 21.279 yatırımcıya dağıtım

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleşen Kontrolmatik halka arzında, 6,90 TL fiyatıyla halka arz edilen 7.250.000 TL nominal değerli payların %50’si 18.255 adet yurtiçi bireysel yatırımcıya, %30’u 55 adet yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve %20’si 7 adet yurtdışı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplamda 18.317 yatırımcıya dağıtımı gerçekleştirildi.

Kontrolmatik A.Ş. halka arzının dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki şekilde detaylanıyor:

Yatırımcı Grubu Talep Dağıtım

Kişi Sayısı Adet Oran Kişi Sayısı Adet Oran

Yurt İçi Bireysel 18.256 138.312.939 %73 18.255 3.625.000 %50

Yurt İçi Kurumsal 55 39.539.376 %21 55 2.175.000 %30

Yurt Dışı Kurumsal 7 12.672.464 %7 7 1.450.000 %20

TOPLAM 18.318 190.524.779 %100 18.317 7.250.000 %100

Borsa İstanbul Ana Pazar işlem görme tarihi: 19 Ekim 2020

Kontrolmatik Teknoloji paylarının KONTR kodu ile 19 Ekim 2020 Pazartesi günü gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

24 ülkede 300 proje

Kuruluşundan bu yana Kontrolmatik olarak sadece Türkiye’de değil aynı zamanda Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da 24 ülkede 300’ün üzerinde proje gerçekleştirdiklerini belirten Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, “Türkiye’de kamu ve özel sektör ile çok önemli projelere imza atarken, dünya genelinde de bir Türk şirket olarak kendimizi kanıtladık. 5 ülkede (Türkiye, Irak, Kenya, Kuveyt, Gine) proje ofisimiz bulunuyor. Şimdiye kadar yaptığımız projeler enerji, madencilik, endüstriyel tesis ve ulaşım sektörü gibi çok geniş bir yelpazede ve Türkiye’nin kendi alanında mühendislik ve anahtar teslim projelerde önde gelen firmasıyız” sözlerini kullandı.