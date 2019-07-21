Konukoğlu yine Anadolu'nun en etkin iş insanı seçildi

GAZİANTEP (AA) - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nun, Ekonomist Dergisi tarafından gerçekleştirilen "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırmasında 7'nci kez birinci olduğu bildirildi.

Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomist Dergisi'nin yedinci kez düzenlediği "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırması sonuçları yayımlandı.

Araştırma sonuçlarına göre SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yedinci kez listenin birinci sırasında "Anadolu'nun En Etkin İş İnsanı" olarak açıklandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki kentler baz alınarak oluşturulan listede SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu sekizinci, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 16'ncı sırada bulunuyor.