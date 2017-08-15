Konut alırken deprem gerçeğini unutmamak gerek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Tüzün, "Konut satın alan müşteriler, inşaatta kullanılan beton konusunda bilinçli değil. Unutmamak gerekir ki yapının temeli, tasarımı ve kullanılan malzemelerin sağlamlığı gibi etkenler de depremin gücüne karşı dayanıklılık açısından önem taşır." ifadelerini kullandı.

TÇMB Başkanı Tüzün yaptığı yazılı açıklamayla, konut satışlarında yaşanan artışa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konut alırken deprem gerçeğini unutmamak gerektiğini belirten Tüzün, alımlarda konfor, lokasyon gibi özelliklerden daha önce depreme dayanaklı binalara odaklanılması gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin önemli deprem bölgelerini bünyesinde bulundurduğunu anımsatan Tüzün, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalara göre konut satın alan müşteriler, inşaatta kullanılan beton konusunda bilinçli değil. Unutmamak gerekir ki yapının temeli, tasarımı ve kullanılan malzemelerin sağlamlığı gibi etkenler de depremin gücüne karşı dayanıklılık açısından önem taşır. İnşaatlarda beton kalitesine çok önem gösterilmelidir. Yapı denetim yasasında belirtilen gerekliliklere firmalar uymak zorundadır. Ayrıca konut firmaları güçlü mühendislik hizmeti alan, kalite kontrol birimi en iyi şekilde yapılandırılmış projeleri tercih etmeliler."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörü konut satışlarındaki artışlarla büyüme ivmesini bu yılda sürdürüyor. TÜİK tarafından son açıklanan verilere göre, 2017 yılı ilk yarısında Türkiye'de satılan konut sayısı yüzde 3,7 artış ile 654 bine yükselirken, aynı dönemde İstanbul ilindeki konut satışları yüzde 2,5 azalarak 114 bin oldu.