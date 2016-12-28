Konut Fiyat Endeksi ekimde yüzde 0,47 arttı

İSTANBUL (AA) - Konut Fiyat Endeksi (KFE), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,47 artarak 222,43'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi ile hesaplanan KFE (2010=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,47 artışla 222,43 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,85 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,31 yükseldi. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar, Mayıs 2015'te 1.730,46 liradan bu yılın ekim ayında 1.914,20 liraya çıktı.

Türkiye genelinde, 48 ilde son 2 yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan Yeni Konut Fiyat Endeksi (YKFE), ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,12 artışla 212,73 düzeyinde gerçekleşti. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,43, reel olarak da yüzde 3,98 arttı.





- 3 büyük ilde konut fiyat endeksi





3 büyük ilin konut fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, ekimde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,36 azalış görülürken, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,24 ve yüzde 1,72 artış yaşandı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 13,52, yüzde 8,61 ve yüzde 17,59 yükseliş gösterdi.

3 büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, bu yılın ekim ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,66, yüzde 2,34 ve yüzde 3,38 artış kaydedildi. Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 14,46, yüzde 11,75 ve yüzde 17,37 arttı.

Bu yılın ekim ayına ilişkin 26 düzey bazındaki konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, KFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler yüzde 23,71 ile Balıkesir ve Çanakkale, yüzde 22,46 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olurken, en düşük yıllık değişim düzeyleri ise eksi yüzde 0,12 ile Van, Bitlis, Hakkari ve Muş, yüzde 0,12 ile Kilis, Adıyaman ve Gaziantep'te gerçekleşti.





- Hedonik Konut Fiyat Endeksi yüzde 0,54 arttı





Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,54 artarak 192,95 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,85 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,38 yükseldi. Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışı yüzde 0,89 oldu.

3 büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,36, yüzde 1,05 ve yüzde 1,04 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 13,37, yüzde 9,81 ve yüzde 16,90 artış gösterdi. Kalite kaynaklı yıllık fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 0,14, yüzde eksi 1,09 ve yüzde 0,59 oldu.

2016 yılı ekim ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde HKFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeyler yüzde 20,39 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, yüzde 19,74 ile Balıkesir ve Çanakkale oldu. En düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde eksi 0,57 ile Van, Bitlis, Hakkari ve Muş, yüzde 0,77 ile Kilis, Adıyaman ve Gaziantep olduğu görüldü.