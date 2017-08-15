Konut fiyatları temmuzda yüzde 0,74 arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye genelinde konut fiyatları temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,74 artarken, yeni konutların yarısı senetle satıldı.

Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" ve "REIDIN Emlak Endeksi" temmuz ayı sonuçları açıklandı.

"REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi"ne göre temmuzda fiyat artışı bir önceki aya kıyasla yüzde 0,29, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 3,41 olarak gerçekleşti. Endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 75,70 artış yaşandı.

Temmuz ayında İstanbul'daki markalı konut projeleri Anadolu yakasında yüzde 0,11, Avrupa yakasında yer yüzde 0,35 fiyat artışı kaydetti. Endeksin başlangıç dönemine göre ise Anadolu yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 10,9 puan fazla artış gösterdi.



Temmuzda yeni konut satışlarında peşinat kullanım oranı haziran ayına göre 1 puan azalarak yüzde 20, senet kullanım oranı da 2 puan gerileyerek yüzde 50 oldu. Banka kredisi kullanım oranı ise 3 puan artarak yüzde 30'a çıktı.

Geçen ay satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 29'u bitmiş, yüzde 71'i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Haziran ayına göre stok erime hızı, adet bazlı 1 puan artarak yüzde 3,7, metrekare bazlı ise 0,7 puan artarak yüzde 3,2 oldu.





- Satışların yüzde 4'ü yabancıya





Temmuzda bir önceki aya göre satışlar 1+1 konutlarda yüzde 0,06, 2+1 konutlarda yüzde 0,34, 3+1 konutlarda yüzde 0,34 ve 4+1 konutlarda yüzde 0,13 arttı.

Geçen ay satışlar 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,06, 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,35, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,33, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,23, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0,13 artış kaydetti.

Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 4'ü yabancı yatırımcılara yapıldı. Tercih noktasında ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutların öne çıktığı gözlendi.

Son 6 aylık ortalamanın yüzde 6 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar, martta yüzde 10, nisan ve mayısta yüzde 6, haziranda ise yüzde 5 olarak gerçekleşmişti.





- Konut fiyatları en çok Aksaray'da yükseldi





Türkiye genelinde 68 ili kapsayan "REIDIN Emlak Endeksi" temmuz ayı sonuçlarına göre ise konut fiyatlarında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,74, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 10,42 artış kaydedildi.

Temmuz ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir yüzde 2 ile Aksaray oldu. Aynı dönemde konut satış fiyatları en çok yüzde 0,37 ile Kars'ta azaldı.

Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde ise temmuz ayında satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 5 il Balıkesir (yüzde 27,14), Çanakkale (yüzde 22,04), Bursa (yüzde 21,52), Tekirdağ (yüzde 20,99) ve Zonguldak (yüzde 20,56) olarak sıralandı.





- En yüksek kira artışı Bursa'da yaşandı





Türkiye genelinde 68 ilin tamamını kapsayan Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi'nde ise bir önceki aya göre yüzde 0,73 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,87 artış gerçekleşti.

Geçen ay metrekare başına konut kira değerleri en çok yüzde 2,49 ile Bursa'da arttı. Aynı dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir ise yüzde 2 ile Uşak oldu.

Kiralık konut fiyatlarının yıllık bazda en çok yükseldiği 5 şehir ise Aydın (yüzde 21,58), Balıkesir (yüzde 21,39), Yozgat (yüzde 21,28), Tekirdağ (yüzde 14,86) ve Çorum (yüzde 14,48) oldu.

Temmuz ayı itibarıyla amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında Aydın, Van ve Bilecik geldi.

- "İş Bankası farklı geri ödeme seçenekleriyle yatırımlarına devam ediyor"





İş Bankası Bireysel Krediler Müdürü Recep Haki, endekslere ilişkin değerlendirmesinde, İş Bankası'nın, 2017 Haziran sonu itibarıyla ulaştığı 19,5 milyar lira tutarındaki ev kredisi hacmiyle yıl sonuna kıyasla yüzde 10,5 gelişme gösterdiğini ve elde ettiği yüzde 11,6'lık pazar payı ile sektörün önemli bir oyuncusu olma özelliğini sürdürdüğünü belirtti.

Recep Haki, şunları kaydetti:

"İş Bankası, müşterisi olsun ya da olmasın ev sahibi olmak isteyen kişilerin gelir durumlarına uygun farklı geri ödeme planları içeren zengin ev kredisi seçenekleri ile bu alanda yatırımlarına devam ediyor. Hatta Anında Ev Kredisi ile Türkiye'de ilk kez ev kredisi başvuru sürecinden tahsis sürecine kadar olan tüm süreci dijitalde başlatıp dijitalde neticelendirebiliyor."



