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Konut kredi faizlerinde devrim

Konut kredilerinin düşürülmesinin hem tüketiciler hem de gayrimenkul sektörü için çok önemli bir haber olduğunu belirten Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz “Uzun zamandır durgunluk yaşanan konut sektörü için çok önemli bir gelişme oldu. Ekonomide oluşan olumlu hava bankaların aldığı faiz indirimi kararlarıyla daha da iyi bir noktaya taşındı ve moraller düzelmeye başladı.Bu gelişmelerin sektöre ve ekonomiye ivme kazandıracağına inanıyorum” dedi.

Konut kredi faizlerinde devrim
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İstanbul'un cazibe merkezi lokasyonlarında yer alan Nivo İstanbul ve Nivo Ataköy projeleriyle dikkat çeken Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, kamu ve özel bankalar tarafından düşürülen kredi faizleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tuğsuz, “Son yıllarda iyice yavaşlayan konut satışları nedeniyle kredi faizlerinde indirim beklentimiz vardı. Bankalarımız tarafından bu oranın 0,99 olarak psikolojik sınırın 1’in altına çekilmesi hepimiz için çok güzel bir haber oldu. Bunun yanında vadelerin 180 aya çıkarılması durgunluğu kaldırarak sektörün tekrar eski günlerine dönmesini sağlayacak. Sektörün düzenleyeceği kampanyalar da bunu takip edecektir. Böylece yeniden rutinlerimize dönebileceğiz” dedi.

Kredi faizi için psikolojik sınır aşıldı 

Ekonomide yakalanan olumlu havaya dikkat çeken Tuğsuz, “Tüketicilerin satın alma kararını olumlu etkileyecek önemli değişkenler bir araya gelmiş durumda. Maliyetleri gerçekleşmiş ve fiyatları düşürülmüş ciddi bir konut arzı mevcut, bunun akabinde bugün aldığımız kredi faiz oranlarında düşüş ve 180 aya varan vade haberi de konut alımının ertelenmesine neden olan engelleri ortadan kaldırmış oldu. Tüketicinin zihnindeki kredi faizi için psikolojik sınır aşıldı, krediye erişimde sıkıntı yaşayan, tereddütleri olan önemli bir kitlenin yatırım için önü açılmış oldu” dedi.

Gayrimenkul sektörü büyük bir ivme kazanacak

Tuğsuz açıklamalarına şu şekilde devam etti, “Sektör oyuncuları olarak biz de bankalarımızın yaptığı bu iyileştirmeleri yürürlüğe alacağımız uygulamalarla destekleyebiliriz. Alınan yeni kararlar kapsamında bankalar, oranların anlaşmalı konut firmalarıyla yürütülen işbirliği dahilinde daha da indirilebileceği belirtiliyor. Anlaşmalı bankalarla hızlıca bir araya gelerek fiyatları daha da düşürebileceğimiz formüller oluşturabiliriz. Gayrimenkul sektörü yaşanan bu olumlu gelişmeyle büyük bir ivme kazanacak, hareketli ve verimli günlerine geri dönecek. Bu sürecin devamında oluşacak talebi karşılamak için yeni projeler üzerinde çalışmaya başlayabiliriz.”

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