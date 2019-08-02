“Konut kredi indirimi sektörümüz için büyük bir adım”

Konut kredilerinin düşürülmesi sektörümüz için büyük bir adım oldu. Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız birkaç gün önce yaptığı toplantıda bunun işaretini vermişti. Devletimize ve kamu bankalarımıza teşekkür ediyoruz. Açıkçası konut kredilerinde beklediğimiz faiz indirimi 1.20 – 1.30 seviyelerinde kademeli bir indirim olacağı yönündeydi. 0.99’a çekilmiş olması hem konut piyasası açısından hem Türkiye piyasası için büyük bir sürpriz olmuştur. Vadenin 180 aya çıkarılması ise dinamiklerin farklı bir zemine taşınması anlamında gelmektedir.



Bilindiği üzere, son bir buçuk iki yıldır ciddi anlamda yavaşlayan bir konut sektörü ve satışları söz konusu. Maliyet artışlarının yansıtılamadığı fiyat tablosu var ortada. Dolayısıyla bu çok büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. 0.99 mevduat faizinin yüzde 17 -18 olduğu günlerde konut kredisinin yüzde 12’yle hem de 15 yıl gibi vadeye çıkarılması konut sektörümüze önemli bir katkıdır.



Sektör bu teşvikle mutlaka harekete geçecektir. Bunun öncü göstergesini Mart ayında görmüştük. Ziraat Bankası tarafından bir aylık yapılan uygulamayla 1.28’e çekilmişti. 1.28’de bile bir ivme yaşamıştı konut sektörü. Özellikle uygun fiyatlı, ucuz konutlarla iyi bir ivme göstermişti ama 0.98 - 99 tabii çok daha büyük bir rakam ve Türk halkının da matematiğini bildiği bir rakam, alıştığı bir rakam. 120 ayda çok rahat son 8 - 10 yıldır bir şekilde çalışan bir sistem haline gelmişti.



Biz konut satışlarından büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Çünkü son 1 buçuk yıldır ertelenen bir talep vardı. Talep ortadan kalkmadı ama vatandaşlarımız alımlarını ertelediler. Zaten yüzde 2 faizle almalarının da bir mantığı yoktu. Şu anda büyük bir fırsat doğdu. 180 ay da bence çok önemli. Burayı da vurgulamamız lazım. Sadece 0.99 değil, 180 ayda 500 bin lira ve altında yani; 300 bin lira, 250 bin lira, 350 bin lira gibi kredi kullanabilecek olan vatandaşlarımız için çok büyük bir fırsat. Orada da neredeyse kira öder gibi bir taksite düşürüyor konut bedellerini.



Şunu da belirtmek istiyorum; bankalarımızın yaptığı açıklamalar içerisinde, bu rakamların anlaşmalı konut firmalarının anlaşması dahilinde daha da aşağı düşürülebileceği belirtiliyor. Yani bizler, Konutder üyeleri olarak, bankalarımızla anlaşarak rakamları daha aşağı çekebiliriz.



